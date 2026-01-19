Real Madrid vs Mónaco: previa, hora, alineación y dónde ver EN VIVO Champions League

El equipo de Álvaro Arbeloa necesita ganar ante Mónaco para mantenerse entre los ocho mejores de la Champions League

Real Madrid se mantiene en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Real Madrid recibirá a Mónaco este martes 20 de enero de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 7 de la fase de grupos de la Champions League 2025-26.

El compromiso, que se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador), es clave para ambos equipos, pero especialmente para el conjunto español, que necesita sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Álvaro Arbeloa debuta como técnico del Real Madrid en la Champions League

El equipo dirigido por el director técnico Álvaro Arbeloa afrontará este encuentro con la presión de obtener un triunfo en casa.

Mbappé liderará el ataque de Real Madrid. EFE

Será el debut del exjugador madridista como director técnico del Real Madrid en la Champions League, una cita en la que contará con sus principales figuras: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo, quienes liderarán el ataque.

Sin embargo, Real Madrid tendrá bajas sensibles. Álvaro Carreras no estará disponible por suspensión tras acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger se perderán el partido por lesión.

Alineación de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Huijsen, Asencio y García; Tchouameni, Bellingham y Valverde; y Vinícius, Guler y Mbappé.

Mónaco llega obligado a ganar para seguir en zona de repechaje

Por su parte, Mónaco llega al Santiago Bernabéu ubicado en el puesto 19 de la tabla de posiciones, con 9 puntos. El equipo francés también está obligado a ganar para mantenerse en zona de repechaje rumbo a los octavos de final.

Los dirigidos por Sebastien Pocognoli saben que un resultado adverso podría comprometer seriamente sus aspiraciones.

Las ausencias que complican a Mónaco antes de visitar al Real Madrid

El conjunto del Principado afrontará este duelo con múltiples ausencias. No estarán por lesión Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Lukas Hradecky, Christian Mawissa y Paul Pogba.

Mónaco está en zona de repechaje a los octavos de final de Champions. EFE

Además, Krepin Diatta y Lamine Camara no fueron convocados tras su participación con la selección de Senegal, campeona de la Copa Africana de Naciones.

Alineación de Mónaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier y Caio; Teze, Zakaria, Golovin y Akliouche; y Balogun y Biereth.

Los ocho primeros de la tabla clasificarán directamente a los octavos, mientras que los equipos ubicados entre el puesto 9 y 24 disputarán el repechaje.

Dónde ver EN VIVO el partido Real Madrid vs Mónaco en Ecuador

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Mónaco será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+, en una jornada decisiva de la Champions League 2025-26.

