Gonzalo Valle le ganó la demanda a Guayaquil City ante la Ecuafútbol

El actual portero de Liga de Quito reclamó valores impagos de su ex club ante la FEF y el organismo falló a su favor

Gonzalo Valle le ganó una demanda a su ex club, Guayaquil City, ante la FEF, en la que reclamaba valores adeudados que, según el jugador y sus abogados, serían alrededor de 250.000 dólares. Sumado al reclamo, el jugador pidió que se le interponga una prohibición para inscribir jugadores al 'equipo ciudadano', debido a haber incumplido el plazo de pago que se venció el viernes 16 de enero.

Ante la la situación, Gabriel Medranda, Gerente general de Guayaquil City, se pronunció en la red social X (antes Twitter), demostrando un notable malestar por la decisión que tomó la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aunque sin sorprenderse del dictamen: "sabíamos que en donde el jugador había presentado la demanda íbamos a perder" (refiriéndose a la FEF).

Medranda explicó que hubo un acuerdo en el cuál, luego de la transferencia del guardameta a Liga de Quito, el monto que se le adeudaba se iba a saldar en el pago anual de su nuevo equipo, de esta manera Guayaquil City se iba a librar -a priori- de pagarle los valores que se le adeudaban.

Finalmente el directivo de Guayaquil City realizó varios comentarios sobre las ayudas brindadas al jugador, entre ellas una aparente operación al corazón que fue cubierta por la institución guayaquileña. Volviendo a remarcarlo, enfatizó: "Lo único que se quiso dejar claro es que jamás se lo habría vendido en ese valor si esas hubieran sido las condiciones. Sin embargo, por ser flexibles, se aceptó el acuerdo". Con estas palabras, se quejó de haber transferido a Valle a Liga de Quito por 200 mil dólares y de la supuesta "falta de palabra" por parte del jugador tras llegar a dicho acuerdo.

En efecto, sabíamos que en donde el jugador había presentado la demanda íbamos a perder, explico:



Gonzalo Valle y su paso por Guayaquil City

Valle llegó como juvenil a Guayaquil City hasta consolidarse como su portero estelar. Cortesía

El arquero ecuatoriano Gonzalo Valle llegó a Guayaquil City en 2014, cuando aún era conocido como River Ecuador. Desde entonces, se formó en las categorías juveniles del club porteño hasta debutar en el primer equipo en 2017 bajo la dirección de Pool Gavilánez, quien le dio la titularidad y confianza para consolidarse como uno de los porteros más regulares del plantel durante casi una década.

A lo largo de su trayectoria en el “Equipo de la Ciudad”, Valle disputó más de 100 partidos oficiales entre Serie A y Serie B, destacando por su rendimiento individual incluso en la temporada del descenso en 2023. Su vínculo con la institución se renovó en varias ocasiones, extendiéndose hasta 2026 en un momento clave, lo que le permitió construir una base sólida de experiencia antes de dar el salto a Liga de Quito en 2024.

Tras casi diez años ininterrumpidos en Guayaquil City, Valle dejó el club como uno de sus emblemas y con el reconocimiento que le abrió las puertas a la Selección de Ecuador, donde ya debutó y forma parte del proceso rumbo al Mundial 2026.

