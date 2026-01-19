Novak Djokovic, centenario en el Abierto de Australia 2026

El tenista serbio sumó 100 victorias, tras vencer en su debut al español Pedro Martínez y camina seguro a segunda ronda

El triunfo ante el español Pedro Martínez, este lunes 19 de enero, le significó a Novak Djokovic haber conseguido la victoria número cien del serbio en el Abierto de Australia.

El contundente 6-3, 6-2 y 6-2 no solo que se festejó por llevarlo a segunda ronda, sino por la importancia del mensaje de que a sus 38 años sigue vigente y en camino a la búsqueda de su undécimo título en Melbourne y el vigésimo quinto Grand Slam.

Lo que más me sorprende de Djokovic es que, a cuatro meses de cumplir 39 años, no te crees que tenga esa edad.



Tiene una agilidad impropias de alguien que lleva 20 años jugando al tenis. pic.twitter.com/IwZXBXyK6z — José Morón (@jmgmoron) January 19, 2026

Un registro más en el bolsillo del actual # 4 del mundo, que aspira ahora a superar la histórica marca de 102 partidos ganados en el Melbourne Park que ostenta el suizo Roger Federer.

"Me gusta como suena 'centenario'. Es genial tener esas cifras y hacer historia es una gran motivación sobre todo en este tramo de mi carrera, en estos últimos cinco o dez años. En cuanto vi la posibilidad de hacer historia me inspiré aún más para jugar el mejor tenis", dijo en la pista el serbio tras ganar en dos horas a Martínez.

"He tenido la suerte de encontrarme desde el principio con gente que me enseñó y me condujo hacia una carrera a largo plazo. A no quemarme muy rápido y tener la carrera más larga posible. Y tengo la suerte de seguir jugando a este nivel"

Djokovic el único jugador en la historia del tenis que tiene más de 100 victorias en tres Grand Slams diferentes. Solo en el Abierto de Estados Unidos, con 95, no llega a los cien partidos ganados por ahora.

Lo que se le viene a Djokovic

Tras la victoria, Djokovic se medirá en segunda ronda con el italiano Francesco Maestrelli, procedente de la fase previa que ganó al francés Terence Atmane por 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1 y 6-1, con el que logró su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam.

"Veremos cómo avanzo. Mi actuación esta vez fue genial no puedo decir nada mal. Saqué muy bien y siempre es un reto empezar de la mejor manera porque debes mandar señales y mensajes a tus principales rivales. Tengo un par de días sin jugar para recuperarme y es muy importante. Ahora me preparo para el próximo partido", resumió Djokovic.

