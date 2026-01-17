El negocio de las wildcards en el tenis: El extraño caso de Hajar Abdelkader

La Federación Internacional revisará su política de entrega de invitaciones a torneos tras derrotas de 0-6 o seudos jugadores

La participación de la egipcia Hajar Abdelkader en un torneo ITF fue la gota que derramó el vaso. Practicando desde los 14, la mujer perdió por un doble parcial de 0-6.

En la semana previa al inicio del Abierto de Australia, de quien más se ha hablado es de Hajar Abdelkader. No, no es una tenista profesional. No está rankeada, y seguramente no se vuelva a oír hablar de ella. Sin embargo, su nombre ganó notoriedad en los últimas semanas porque jugó un partido en un torneo ITF en Nairobi (Kenia), apenas sabiendo manejar la raqueta.

Y es que en el partido en cuestión ganó tres puntos, 2 de ellos por dobles faltas de su rival, dando así una de las imágenes más surrealistas que el deporte profesional puede generar.

Pero, ¿cómo puede ser que una persona que apenas sabe jugar dispute un partido profesional de tenis? La respuesta es que Abdelkader, de 21 años, fue una invitada al torneo. Es decir, lo que se conoce en el circuito como ‘wildcard’.

¿Cómo llegó Hajar Abdelkader a jugar un torneo profesional?

Es conocido que las invitaciones se otorgan a discreción del torneo. No hay ninguna regla que impida dar una a cualquier persona. Dicho eso, cada torneo se reserva algunos huecos para las ‘wildcards’; los directores de los eventos son los que eligen a quién dársela, basándose en factores como la popularidad del tenista y los beneficios económicos que pueda generar en asistencia de público e interés en televisión.

Cabe destacar que en la mayoría de torneos, las invitaciones se entregan a jóvenes promesas, leyendas que no hayan conseguido clasificarse por ránking o distintos jugadores del país en cuestión.

Las reglas y los límites de las invitaciones en el tenis

Miguel Tobón (d), colombiano exCopa Davis, fue inhabilitado 1 año por aceptar pagos a cambio de wildcards. Cortesía

Pese a esta libertad, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) prohíbe expresamente que las invitaciones se vendan o se otorguen a cambio de beneficios económicos.

Un antecedente grave ocurrió en 2019, cuando Miguel Tobón, colombiano y excapitán de Copa Davis, fue sancionado con un año de suspensión y una multa de 20.000 dólares por aceptar pagos a cambio de wildcards.

La explicación de la Federación de Kenia y la reacción de la ITF

Ese no es el caso de Abdelkader, quien asegura practicar este deporte en los últimos siete años, cometer 20 dobles faltas de sus 24 saques y perder por 6-0 y 6-0 en apenas 37 minutos.

La Federación de Kenia, consciente del revuelo que se había formado al hacerse virales los vídeos de la tenista en redes sociales, explicó que Abdelkader fue la única tenista que había solicitado una invitación y que, al darse una baja en el cuadro final a pocas horas del comienzo del torneo, tuvieron que dársela a ella.

“En retrospectiva, no deberíamos haberle dado la invitación a esta persona. Hemos aprendido de esta experiencia y se asegurará de que esta rara ocurrencia no pase de nuevo”, intentó justificar la Federación en un comunicado.

A su vez, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) afirmó que revisará su política de entrega de invitaciones y calificó de “inaceptable” que Abdelkader disputara ese partido dentro de un torneo que reparte 22.000 dólares en premios.

Otros casos extremos en el tenis profesional

Curiosamente, el caso de Abdelkader no es el más sangrante en la historia de este deporte; ese dudoso honor recae en el ucraniano Artem Bahmet, quien perdió todos los puntos, es decir, 48 seguidos, en su derrota por 6-0 y 6-0 en un torneo Futuro en Doha, Catar, en 2019.

La diferencia es que mientras que Abdelkader fue invitada al torneo, Artem Bahmet se apuntó pagando un precio superior a los 30 euros en la fase de clasificación, situación completamente legal, ya que cualquier persona con una serie de requisitos previos, como tener licencia ITF, puede apuntarse a un torneo Futuro, los de más baja categoría en el tenis.

Sin embargo, no suele darse la ocasión en que no haya jugadores profesionales suficientes como para rellenar un cuadro principal o de clasificación, y haya que recurrir a estas inscripciones ‘fáciles’.

Las ‘wildcards’ bajo la lupa en los Grand Slams

En el Abierto de Australia que comienza este fin de semana, dos de las invitaciones más famosas son las de Stanislas Wawrinka en el cuadro masculino, después de que el suizo ganara el torneo hace doce años, mientras que en el cuadro femenino destaca el llamado de Venus Williams, ganadora de seis Grand Slams y dos veces finalista en Melbourne.

Importante destacar que Wimbledon, generalmente, solo le da sus invitaciones a tenistas británicos; los otros tres Grand Slams (Australia, Roland Garros y US Open) tienen un acuerdo entre ellos para dar al menos una invitación a un tenista de cada uno de los países de los otros Grand Slams. De ahí que la federación australiana haya invitado, por ejemplo, en el cuadro masculino al estadounidense Patrick Kypson y al francés Kyrian Jacquet.

