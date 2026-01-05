Ecuador vs Australia: Equipos definidos para la serie Copa Davis 2026

El juvenil Emilio Camacho será la quinta raqueta de la selección para el duelo a disputarse el 7 y 8 de febrero, en Quito

El tenista juvenil Emilio Camacho se convirtió este lunes 5 de enero en última novedad en la lista de convocados en Ecuador para enfrentar a Australia, por la primera ronda de los Qualifiers de Copa Davis, a jugarse en el Quito Tenis y Golf Club, entre el 7 y 8 de febrero próximo.

RELACIONADAS Jeremy Arévalo suma sus primeros minutos con el Stuttgart en Alemania

Raúl Viver, capitán del equipo nacional, confirmó la presencia de la base del team ganador en la última serie jugada en septiembre pasado ante Bosnia y Herzegovina con Álvaro Guillén (#193 ATP), Andrés Andrade (270), Diego Hidalgo (#75 en dobles), Gonzalo Escobar (#80 en dobles) y ahora Camacho.

Te puede interesar: Joel Ordóñez y su sueldo en Liverpool: el contrato millonario que marca un hito

El juvenil de 16 años de edad, arranca este año en el puesto 25 del ranking mundial juvenil. En el 2025 ganó tres títulos ITF Juniors (J100 Luque, J200 Lima Open y J200 Santiago). Ese mismo año ganó una medalla de bronce en singles en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay; y, una de plata en dobles masculino.

Plantillas establecidas para febrero

Equipos definidos para el enfrentamiento entre Ecuador y Australia en la Copa Davis. Cortesía

Con Emilio Camacho integrando la plantilla tricolor, así como con Álvaro Guillén (#193 ATP), Andrés Andrade (270), Diego Hidalgo (#75 en dobles) y Gonzalo Escobar (#80 en dobles), la Tri quedó establecida.

Entre otro de los logros recientes de Camacho se encuentra el vicecampeonato Sudamericano sub-16 en 2025, que le permitió clasificar al Mundial de la categoría, llamado oficialmente Junior Davis Cup.

Ya en Australia, el capitán Lleyton Hewitt, convocó a los siguientes jugadores: James Duckworth (#86), Aleksandar Vukic (#87), Rinky Hijikata (#111), Jordan Thompson (#113) y Thanasi Kokkinakis (#450).

Las eliminatorias se jugarán al mejor de cinco partidos, con dos individuales el primer día, seguidos del partido de dobles y los dos individuales inversos el segundo día. Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets de desempate.

Los 13 países ganadores de la Primera Ronda de Clasificación avanzarán a la Segunda que será en septiembre, donde se unirán a España, subcampeona de 2025, todos en siete eliminatorias de ida y vuelta. Los siete ganadores de la Segunda Ronda de Clasificación se unirán a Italia, campeona del mundo de 2025, en la Final de la Copa Davis 2026 en Bolonia en noviembre.

RELACIONADAS Jorge Célico revela los primeros refuerzos del Deportivo Cuenca para 2026

Los 13 países perdedores de la Primera Ronda de Clasificación competirán en las eliminatorias del Grupo Mundial I en septiembre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!