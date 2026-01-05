Aucas: la crítica despedida de Juan Pablo Buch y su posible reemplazo

El entrenador colombiano Juan Pablo Buch publicó carta para despedirse de Aucas, que apura las negociaciones por su nuevo DT

El ciclo del técnico colombiano Juan Pablo Buch en Aucas llegó a su fin con un mensaje de despedida cargado de balance deportivo, agradecimientos y una crítica directa a la falta de respaldo a su proceso, especialmente en la evaluación de los resultados finales de la temporada 2025.

“Hoy finaliza mi etapa como director técnico de Sociedad Deportiva Aucas”, señaló Buch en un comunicado público, en el que contextualizó su llegada al club oriental. El entrenador asumió el cargo en un momento adverso, con un equipo golpeado en lo anímico y deportivo. “Asumí el equipo en un contexto complejo, luego de 10 partidos consecutivos sin ganar, con el objetivo de revertir una dinámica negativa”, recordó.

Desde su perspectiva, la reacción fue inmediata y medible. Buch expuso cifras para respaldar su gestión: “En 9 partidos dirigidos, el equipo consiguió 9 victorias, 2 empates y 2 derrotas, alcanzando el 64% de rendimiento, refleja de una reacción inmediata y competitiva”. El técnico destacó que, bajo su conducción, Aucas recuperó intensidad, orden y capacidad de competir, factores que permitieron al equipo volver a sumar puntos de manera sostenida.

Sin embargo, el entrenador fue enfático al señalar que la no clasificación a la Copa Sudamericana 2026 no puede atribuirse exclusivamente al cierre del campeonato. En una de sus reflexiones más críticas, Buch apuntó directamente a la evaluación estructural del proyecto deportivo. “Es importante ser claros y responsables: los objetivos deportivos son el resultado de un proceso anual de 40 partidos y no de la recta final del campeonato”, afirmó.

En esa misma línea, agregó: “Por lo tanto, la no clasificación no puede ni debe recaer sobre un tramo final del torneo, sino que responde al desarrollo global de toda la temporada”. Con estas palabras, el colombiano dejó entrever su desacuerdo con la lectura dirigencial o institucional que, a su criterio, no ponderó el contexto en el que se dio su trabajo ni el impacto real de su intervención.

Pese a la salida, Buch remarcó que se va con el respaldo en los hechos. “Me voy con la tranquilidad de haber cumplido mi función, de haber elevado el rendimiento del equipo y de haber trabajado con profesionalismo, honestidad y carácter, respaldado por hechos y números”, expresó.

El técnico también dedicó palabras de reconocimiento a quienes lo acompañaron durante su etapa en Aucas. “Agradezco a los jugadores por su compromiso, al cuerpo técnico por su entrega y a todas las personas del club que aportaron desde su rol. A la hinchada, gracias por la exigencia porque nos lleva a crecer y ser mejores”.

El posible reemplazo de Buch

Norberto Araujo fue el técnico de Deportivo Cuenca en la temporada 2025 ARCHIVO / EXPRESO

Aucas mantiene diálogos con el argentino-ecuatoriano Norberto Araujo para que sea el nuevo entrenador de Aucas para 2026. El Beto dirigió en 2025, con buenos resultados pese a los problemas económicos, a Deportivo Cuenca, al que clasificó a Copa Sudamericana.

Si se concreta el acuerdo con Araujo, será su tercera experiencia en la Serie A de la LigaPro tras Cumbayá y Deportivo Cuenca.

