¿Quién es Tomás Martínez, el volante argentino que llega a reforzar Barcelona SC?

El Ídolo sigue camino a armar su plantilla de jugadores 2026, priorizando un presupuesto reducido. Así arriba este fichaje

Barcelona Sporting Club oficializó este 18 de enero la incorporación del mediocampista argentino Tomás Martínez, de 30 años, como uno de los refuerzos extranjeros para la temporada 2026. El futbolista se integró ya a la pretemporada del “Ídolo del Astillero” en Quito, tras superar los chequeos médicos y firmar contrato por una temporada en calidad de jugador libre, procedente del FBC Melgar de Perú.

Oriundo de Béccar, Argentina, Martínez es un volante ofensivo con una amplia trayectoria internacional. Formado en las divisiones juveniles de River Plate, debutó en el primer equipo en 2012 y levantó trofeos importantes como el Campeonato Argentino 2014 y la Copa Sudamericana del mismo año durante su etapa con el club millonario.

Trayectoria en Europa y América

Su recorrido profesional lo llevó a jugar en varios países y ligas: pasó por CD Tenerife en España durante una cesión desde River, tuvo una experiencia en Sporting Braga en Portugal, y también militó en el Houston Dynamo de la MLS, donde consolidó su rol de mediocampista creativo. Regresó a Argentina para jugar en Defensa y Justicia y Aldosivi, antes de emprender una etapa significativa en FBC Melgar, club peruano donde jugó durante tres temporadas hasta finales de 2025.

Cabe destacar que con el “dominó”, como es conocido el equipo peruano, Martínez acumuló más de 100 partidos oficiales, anotó cerca de 20 goles y aportó casi la misma cantidad de asistencias, demostrando su visión de juego y capacidad para generar ofensivas.

Además de su carrera en clubes, Martínez fue parte de la Selección Argentina sub-20, con la que participó en torneos juveniles de alto nivel, destacándose en el Sudamericano de la categoría.

La llegada de Martínez a Barcelona SC responde a la intención del club guayaquileño de reforzar el mediocampo con un jugador experimentado que aporte creatividad, control del juego y desequilibrio en tres competiciones clave: la LigaPro, la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

Su adaptación y rendimiento serán observados de cerca por una afición que espera que su recorrido internacional y técnica individual marquen la diferencia en un desafío competitivo para el 2026.

