Dónde ver EN VIVO Brighton vs Bournemouth: alineaciones y detalles | Premier League

Las Gaviotas buscan consolidarse en la mitad de la tabla, mientras Bournemouth pelea por escapar del descenso

Brighton busca escalar posiciones en la tabla de la Premier League.

Brighton & Hove Albion recibirá a Bournemouth este lunes 19 de enero de 2026, en el cierre de la fecha 22 de la Premier League 2025-26, en un partido determinante para ambos equipos, que llegan obligados a ganar para alejarse de la parte baja de la tabla.

El encuentro se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Falmer, ubicado en la ciudad de Brighton.

Cómo llega Brighton al duelo ante Bournemouth

Las Gaviotas, dirigidas por el entrenador Fabian Hürzeler, ocupan actualmente el puesto 12 del campeonato inglés, con 29 puntos, una ubicación que los mantiene lejos tanto de la pelea por los torneos UEFA como del descenso.

Un triunfo en casa les permitiría recuperar confianza y consolidarse en la zona media de la clasificación.

Las bajas que complican a Brighton

Brighton llega a este compromiso con bajas importantes por lesión. No estarán disponibles Mats Wieffer, Stefanos Tzimas, Adam Webster y Solly March, aunque el equipo contará con piezas claves en ofensiva como Kaoru Mitoma, Danny Welbeck y Georginio Rutter, llamados a marcar la diferencia ante un rival directo.

La alineación de Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk y Kadioglu; Gross, Hinshelwood, Gómez, Gruda y Mitoma; y Welbeck.

Bournemouth, obligado a sumar para alejarse del descenso

En la otra vereda aparece Bournemouth, que atraviesa una situación más delicada. El equipo dirigido por Andoni Iraola se encuentra en la casilla 15 de la Premier League, con 26 puntos, apenas unos escalones por encima de la zona de descenso.

Los Cherries también afrontan este duelo con múltiples ausencias. Juston Kluivert, Tyler Adams, Enes Ünal, Ben Doak, Matai Akimboni y William Dennis no estarán disponibles por lesión.

La alineación de Bournemouth: Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi y Truffert; Scott, Cook, Adli, Tavernier y Kroupi; y Evanilson.

Dónde ver EN VIVO Brighton vs Bournemouth en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Brighton & Hove Albion y Bournemouth se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma digital Disney+, que transmitirá el cierre de la jornada 22 de la Premier League 2025-26.

