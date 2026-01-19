Cuartos de final de Copa del Rey 2025-26: llaves, horario, fecha y dónde ver EN VIVO

Barcelona, Atlético Madrid, Valencia y Athletic Club protagonizan unos cuartos de final imperdibles de la Copa del Rey

FC Barcelona enfrentará a Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26.

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 ya están definidos tras el sorteo realizado este lunes 19 de enero de 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol.

La instancia promete emociones fuertes, cruces históricos y varias llaves de alto voltaje en la recta decisiva del torneo más antiguo del fútbol español.

Albacete vs Barcelona, el cruce que acapara todas las miradas

Uno de los enfrentamientos que más expectativa genera es el que protagonizarán Albacete y FC Barcelona.

Lamine Yamal será el líder del FC Barcelona. Archivo

El conjunto catalán deberá visitar al equipo de la Segunda División, que llega con la moral en lo más alto luego de haber dado el gran golpe en los octavos de final, donde venció 3-2 a Real Madrid y lo eliminó de la competición.

Alavés vs Real Sociedad: duelo vasco en cuartos de final

Otro cruce destacado será el Alavés vs Real Sociedad, un enfrentamiento entre equipos vascos que garantiza intensidad y paridad. Ambos clubes han mostrado solidez en rondas anteriores y buscarán dar un paso firme hacia las semifinales.

Valencia vs Athletic Club de Bilbao, un clásico copero

En tanto, Valencia y Athletic Club de Bilbao se medirán en un clásico del fútbol español. Dos históricos de la Copa del Rey que ya saben lo que es levantar el trofeo y que se enfrentan en una llave disputada.

Betis vs Atlético de Madrid, choque de estilos en la Copa del Rey

Finalmente, Real Betis recibirá a Atlético de Madrid, en un duelo que promete ser atractivo. El equipo dirigido por Diego Simeone intentará imponer su jerarquía, mientras que el Betis confía en su fortaleza como local para dar el golpe.

Atlético Madrid buscará llevarse el título de la Copa del Rey. EFE

Eliminatoria a partido único

Las llaves de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 se disputarán a partido único entre los días 3, 4 y 5 de febrero de 2026, siendo esta la última ronda eliminatoria que se juega a un solo encuentro.

Los equipos que resulten ganadores avanzarán directamente a las semifinales de la competencia, que la edición pasada (2024-25) la conquistó FC Barcelona.

Calendario de los cuartos de final

Albacete vs Barcelona – 3 de febrero – 15:00

Alavés vs Real Sociedad – 4 de febrero – 15:00

Valencia vs Athletic Club de Bilbao – 4 de febrero – 15:00

Betis vs Atlético de Madrid – 5 de febrero – 15:00

Transmisión en Ecuador

En Ecuador, todos los partidos de la Copa del Rey 2025-26 se podrán ver EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, tanto en su canal de YouTube como en su señal de televisión pagada.

