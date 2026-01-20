Damián Díaz y su posible regreso: ¿estará el 'Kitu' en la Noche Amarilla 2026?

El rumor de que la fiesta de presentación del Ídolo será ante Guayaquil City alimenta la expectativa

El nombre de Damián Díaz vuelve a resonar con fuerza en el universo de Barcelona Sporting Club. A pocos días de la Noche Amarilla 2026, el posible regreso del ‘Kitu’ ilusiona a la hinchada torera y abre el debate sobre si el máximo ídolo contemporáneo del club podría reencontrarse con su gente en el evento más emblemático del Ídolo del Astillero.

Si bien está establecido que la primera fiesta de presentación del equipo canario será la tarde y noche del sábado 31 de enero, en el estadio Monumental, aún no se anuncia el rival oficial. Sin embargo, el pasado lunes 19 trascendió que el equipo escogido sería Guayaquil City, club también guayaquileño recién ascendido que tiene como integrante justamente para esta temporada al Kitu Díaz.

De acuerdo con información revelada por la periodista Karolina Dávila, a través de su cuenta oficial en X, ya existieron conversaciones entre las directivas de ambos clubes, lo que dejaría prácticamente confirmado el compromiso amistoso.

“Existió conversación entre directivos, y Guayaquil City será el equipo invitado para la Noche Amarilla, este 31 de enero en el estadio Monumental Banco Pichincha”, aseguró la comunicadora.

¿La despedida de Díaz?

Díaz no es un futbolista más en la historia reciente de Barcelona SC. Llegó en 2011 y, con intermitencias, construyó una relación profunda con el club y la afición. Capitán, referente y cerebro futbolístico, fue protagonista de los títulos nacionales de 2012, 2016 y 2020, además de campañas internacionales memorables como la semifinal de Copa Libertadores 2017. Su zurda, su liderazgo y su conexión con la grada lo convirtieron en símbolo de una era.

Tras su salida en 2023, el ‘Kitu’ continuó su carrera fuera del país, pero nunca rompió el vínculo emocional con Barcelona. En reiteradas ocasiones expresó su cariño por el club y su deseo de despedirse de manera adecuada. Ese contexto alimenta los rumores sobre una eventual invitación para la Noche Amarilla 2026, un escenario que históricamente ha servido para homenajear ídolos y reforzar la identidad amarilla.

Desde el plano institucional, la presencia de Díaz dependerá de varios factores: su situación contractual, el proyecto deportivo de la dirigencia y la disposición del propio jugador. No se trataría necesariamente de un regreso competitivo, sino de una aparición simbólica, acorde a su legado y al peso que aún tiene entre los hinchas.

