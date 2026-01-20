Real Madrid vs Mónaco: las alineaciones para el juego por Champions League 2025-26

Ambos equipos buscan seguir en zona de clasificación directa en un duelo clave de la Champions League

Real Madrid se mantiene en zona de clasificación directa a octavos de final.

La alineación de Real Madrid y Mónaco genera expectativa en la previa del duelo por la fecha 7 de la fase de grupos de la Champions League 2025-26, un partido clave para ambos clubes en su lucha por mantenerse en la zona de clasificación directa a los octavos de final.

El compromiso se disputará este martes 20 de enero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Santiago Bernabéu.

El debut de Álvaro Arbeloa en la Champions League

Real Madrid afronta este encuentro con la obligación de sumar tres puntos en casa. Será un partido especial, ya que marcará el debut de Álvaro Arbeloa como director técnico del conjunto blanco en la Champions League.

Kylian Mbappé comandará el ataque de Real Madrid. EFE

Para este desafío, el entrenador español contará con sus principales figuras ofensivas: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo, futbolistas llamados a marcar diferencias en una noche decisiva.

Mbappé, Vinícius y Rodrygo lideran el ataque del Real Madrid

No obstante, Arbeloa también tendrá bajas. Álvaro Carreras no estará disponible por suspensión, tras acumular amarillas, mientras que Éder Militao, Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger quedaron fuera por lesión.

La alineación de Real Madrid sería: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio y García; Tchouameni, Bellingham y Güler; Vinícius, Gonzalo y Mbappé.

La situación de Mónaco en la tabla de la Champions League

Por su parte, Mónaco llega a Madrid ubicado en el puesto 19 de la tabla, con 9 puntos, y con la urgencia de ganar para mantenerse en la zona de repechaje rumbo a los octavos de final.

Las ausencias que complican al Mónaco en Madrid

El equipo dirigido por Sebastien Pocognoli afronta este compromiso con varias ausencias importantes. El Principado no podrá contar con los lesionados Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Lukas Hradecky, Christian Mawissa y Paul Pogba.

Mónaco está en zona de repechaje a los octavos de final de Champions. EFE

Además, Krepin Diatta y Lamine Camara tampoco estarán disponibles, ya que participaron con la selección de Senegal en la Copa Africana de Naciones, torneo que recientemente conquistaron.

La alineación de Mónaco sería: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier y Caio; Teze, Zakaria, Golovin y Akliouche; Balogun y Biereth.

Así funciona la clasificación a octavos en la Champions League 2025-26

En este nuevo formato de la Champions League, los ocho primeros de la tabla avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 deberán disputar el repechaje.

Por ello, el duelo entre Real Madrid y Mónaco se perfila como un partido decisivo en la recta final de la fase de grupos.

