Con la clasificación directa en juego, Chelsea apuesta por el liderazgo del ecuatoriano para escalar puestos en la tabla

El pedido de Liam Rosenior para que los volantes del Chelsea tengan mayor protagonismo con el balón es asumido con responsabilidad por Moisés Caicedo. El ecuatoriano, a quien el técnico inglés ha calificado como “el mejor centrocampista del mundo”, apunta a sostener ese respaldo dentro del campo y ejercer liderazgo en una jornada clave de Champions League.

Niño Moi será una de las principales referencias del Chelsea cuando reciba al Pafos de Chipre el miércoles 21 de enero de 2026 por la séptima jornada de la Champions League, la penúltima de la fase de liga. El compromiso se presenta determinante para las aspiraciones del club londinense, que necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación directa.

Chelsea vs. Pafos, un partido clave para la clasificación directa de los Blues

Con 10 puntos de 18 posibles, el Chelsea se ubica actualmente en puestos de repechaje, instancia que obliga a disputar una eliminatoria adicional para acceder a los octavos de final. Una victoria permitiría al equipo inglés escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación directa en el torneo continental.

Por la trascendencia del encuentro, el cuerpo técnico ha decidido apostar por su mejor alineación. En ese contexto, Moisés Caicedo se consolida como una pieza central del esquema. El volante ha sido titular en dos de los tres partidos dirigidos por Rosenior, confirmando su peso en el funcionamiento colectivo.

La ausencia de Caicedo en la derrota 3-2 ante Arsenal por la Copa de la Liga expuso la fragilidad del mediocampo. Esa influencia volvió a reflejarse en la victoria 2-0 frente al Brentford, partido en el que el Chelsea recuperó solidez, equilibrio y control desde la zona media.

La nueva exigencia táctica del Chelsea de Ronsenior

El propio Caicedo explicó la idea del nuevo cuerpo técnico: “Le gusta que los centrocampistas tengan el balón la mayor parte del tiempo. En la Premier League es complicado, pero creo que lo he hecho bien y voy a seguir mejorando”. Ante Pafos, ese rol será puesto nuevamente a prueba.

