Emelec llega a un acuerdo con Guayaquil City y se salva de otra reducción de puntos

Una de las tantas deudas que tiene Emelec en FEF se aplaza

La deuda de Emelec con Guayaquil City es por Gilmar Napa, ex portero de los azules.

El Club Sport Emelec alcanzó un acuerdo de pago con el Guayaquil City FC respecto a una deuda pendiente relacionada con el guardameta Gilmar Napa, lo que permitió extender un plazo adicional para rendir la obligación y evitar sanciones deportivas por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La deuda con Guayaquil City formaba parte de un listado de nueve obligaciones incumplidas que la Comisión Disciplinaria de la FEF detalló en su resolución, incluyendo pagos a jugadores como Tommy Chamba, Aníbal Leguizamón y Gilmar Napa, así como a clubes como Independiente del Valle. Inicialmente, Emelec tenía plazo hasta el 9 de enero para demostrar el pago total, pero al no presentarse la documentación completa en ese momento, se aplicó la quita de puntos.

Guayaquil City, como acreedor, optó por otorgar una prórroga para que Emelec cancelara el monto registrado en la comisión disciplinaria. Este gesto de flexibilidad, comunicado oficialmente a la FEF, buscaba registrar el acuerdo y prevenir la aplicación de medidas más graves contra el equipo azul.

Emelec entró en acefalía

Jorge Guzmán dejó de ser el presidente de Emelec. GERARDO MENOSCAL

El Club Sport Emelec entró en situación de acefalía tras la resolución del Viceministerio del Deporte emitida el 19 de enero de 2026. La Resolución Nro. MINEDEC-VD-2026-0011-R, firmada por el viceministro Roberto Ibáñez, declaró la nulidad absoluta del registro del directorio encabezado por Jorge Guzmán, aprobado en abril de 2025.

La decisión se basa en vicios en los presupuestos de hecho, omisión de requisitos esenciales de la normativa técnica deportiva y una supuesta desviación de poder durante el proceso de inscripción. Como resultado, la gestión de Guzmán queda sin efecto legal y el club queda sin directiva reconocida oficialmente.

Ante esta nulidad, se prevé la designación de un interventor por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Este interventor administrará temporalmente el club, gestionará sus obligaciones y convocará a nuevas elecciones, con un plazo inicial de 90 días prorrogables.

Jorge Guzmán rechazó la medida en rueda de prensa el 20 de enero de 2026. Afirmó que no dará un paso al costado, denunció una "campaña sucia" y "arbitraria injerencia estatal", y anunció acciones legales, incluyendo una acción de protección constitucional y denuncias ante la FEF y Conmebol por presunta violación de la autonomía del club.

El club emitió un comunicado oficial rechazando la resolución y defendiendo la legalidad de su proceso eleccionario. Guzmán advirtió que la situación pone en riesgo la categoría deportiva de Emelec, especialmente con sanciones vigentes por deudas y la proximidad del inicio de la LigaPro 2026 el 20 de febrero.

