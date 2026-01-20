Pervis Estupiñán no se rinde y muestra otra cara con el Milán: Buen juego ante Lecce

Pervis Estupiñan volvió a desmostrar el nivel que lo llevo a ponerse la camiseta del AC Milan contra Lecce por la Serie A del Calcio italiano. El lateral izquierdo volvió a la titularidad y jugó los 90 minutos del partido luego de haber sido suplente en la victoria de su equipo contra el Como.

Desde su llegada, Estupiñan a sido cuestionado por los hinchas Rossoneros, siendo endeble en marca y protagonizando burlas de hinchas rivales por sus contantes errores. Además, su aporte en ataque como marcador izquierdo ha pasado totalmente desapercibido.

Contra el Lecce, el lateral de la selección ecuatoriana le demostró a los hinchas de Milan el "por qué" de su llegada. Su firmeza en defensa y sus constantes desbordes generaron peligro en el area del Lecce, rememorando su paso por el Brighton Hove & Albion de Inglaterra, cuando todo el Ecuador el mundo le puso ojo al canterano de Liga de Quito.

Con el 90% de pases completados, un despeje, una interceptión y seis recuperaciones de pelota, Estupiñan fue una de las figuras de su equipo en la victoria del Milan 1-0 como local el pasado domingo 18 de enero. Los Rossoneros ahora son segundos en la Serie A, solo tres puntos por abajo del Inter de Milan, el actual puntero y acerrimo rival de los dirigidos por Massimiliano Allegri.

Resumen del partido: AC Milan vs Lecce

Una dificil adaptación al futbol italiano

El lateral izquierdo ecuatoriano Pervis Estupiñán llegó al AC Milan en julio de 2025 procedente del Brighton & Hove Albion, en una operación que reportó alrededor de 17 millones de libras (más posibles variables) y un contrato hasta junio de 2030. El fichaje se produjo tras la salida de Theo Hernández hacia el Al-Hilal, con la expectativa de que Estupiñán asumiera el rol de titular en la banda izquierda bajo la dirección de Massimiliano Allegri.

En sus primeros meses en la Serie A, el rendimiento del jugador de 27 años ha sido irregular. Estupiñán ha participado alrededor de 670 minutos jugados, sumando 1 asistencia, sin goles anotados, y recibiendo 2 tarjetas amarillas y 1 roja. Sus estadísticas defensivas incluyen un promedio bajo de barridas e intercepciones por 90 minutos, mientras que en ataque ha mostrado limitaciones, todo lo contrario en comparación con su etapa en la Premier League, donde destacaba por proyecciones y contribuciones ofensivas.

Su debut y actuaciones tempranas en el equipo de Milan (incluyendo partidos de pretemporada y encuentros iniciales de la temporada 2025/26) fueron valorados positivamente por la prensa italiana, la cual resaltó su adaptación rápida, solidez defensiva y capacidad para sumarse al ataque. Sin embargo, con el pasar de los partidos surgieron críticas por errores técnicos, falta de consistencia y dificultades para ajustarse al ritmo táctico y la exigencia defensiva de la Serie A, considerada más posicional y menos transicional que la liga inglesa.

Figuras como el ex entrenador del Milan, Fabio Capello, han cuestionado públicamente su nivel tras partidos como el empate ante Fiorentina (1-1) en enero de 2026, donde se le señaló por acciones imprecisas que generaron riesgo. La afición rossonera ha expresado descontento en redes sociales, lo que generó que Estupiñan alterne la titularidad con opciones como Davide Bartesaghi o entrando desde el banco (por ejemplo, fue suplente en la victoria ante Como).

Allegri ha defendido al jugador en varias ocasiones, reconociendo su progreso gradual y destacando que "jugar en el Milan no es fácil", mientras pide paciencia para que se adapte junto a otros refuerzos. A pesar de ello, la prensa italiana menciona que el club podría considerar su salida (incluso en préstamo) para que recupere confianza.

