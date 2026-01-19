Génesis Reasco: "En 2026 no puedo relajarme"

La luchadora ecuatoriana Génesis Reasco se encuentra maquinando un 2026 repleto de retos importantes, luego de un 2025 en el que tocó el ‘cielo’ al consagrarse como la primera campeona mundial de lucha olímpica en la historia del país.

Con 27 años, y especialista en la categoría 76 kilogramos, Reasco está enfocada. Sabe que la exigencia será mayor.

“El año 2025 fue un año maravilloso, grandioso, lleno de muchos regalos de Dios; principalmente con la medalla mundial en Zagreb (Croacia). Creo que trabajamos en conjunto con mi entrenador para conseguir grandes cosas y las obtuvimos”, confesó a diario EXPRESO.

Fue precisamente ese primer lugar en la Copa del Mundo en septiembre pasado, donde Génesis venció por 4-2 a la luchadora de Kirguistán, Aiperi Medet, en la final, la que le permitió ser reconocida hace pocos días como La Mejor Deportista de 2025, por parte de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

Al recibir el reconocimiento, Génesis se mostró emocionada, ya que según dijo: “la prensa es la que conoce de cerca el trabajo y esfuerzo de los deportistas”.

El título mundial y el reconocimiento de la APDP se suman a los varios logros que la manabita ha logrado en casi una década de carrera. Entre los que figuran: medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2022 en Asunción, Paraguay, la presea dorada en el Campeonato Panamericano de 2024 en México, así como un segundo lugar en los Bolivarianos de 2022 y el diploma olímpico en París 2024, entre otros.

De policía a luchadora

Antes de los logros alcanzados, el sueño de Génesis era ser policía. “Quería salvarle la vida a las personas. Recuerdo que veía las noticias en la televisión con mi papá y en varias ocasiones me llegué a plantear la posibilidad de seguir esa carrera”, dijo. Pese a ello, con el pasar de los años y lo arriesgado de esa profesión por la inseguridad, la deportista dejó la idea de lado y se enfocó en los deportes.

Reasco fue galardonada con el premio a la Mejor Deportista 2025 por la APDP. El título mundial de lucha fue el primero de una ecuatoriana. JUAN RUIZ / EXPRESO

“Recuerdo que también quise ser futbolista o basquetbolista; al final la lucha apareció casi por coincidencia”, precisa Génesis, quien explica que no fue sino hasta un día de marzo de 2014, cuando llegó a la Federación de Manabí y el profesor de baloncesto le dijo que ya no estaba en edad para empezar a incursionar en la disciplina. Fue entonces que acudió al gimnasio de lucha, que ni sabía que existía, y se quedó pensando: "‘¿Qué hago aquí?’”, cuenta ahora entre risas.

A la larga el tiempo le dio la razón. Tras ganar campeonatos provinciales, Reasco llegó a la selección nacional, para hoy ubicarse en la elite mundial del deporte. Dicho esto, está convencida de que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 logrará una medalla porque “el anhelo ya no es un sueño o un objetivo, sino una meta que se puede cumplir”, aseguró.

En eso coincidió su entrenador, el cubano César Carracedo, quien comenta la capacidad que tiene la deportista. “Estoy seguro de que ella puede llegar a conseguir la medalla. En París se nos fue por un punto (fueron diploma olímpico); de ahí que esperamos que Los Ángeles lo pueda lograr”, precisó el técnico, quien trabaja en Ecuador desde hace 20 años y que también entrena a otra importante luchadora local como Lucía Yépez.

De momento Génesis, tiene fijado su regreso a las competencias oficiales en febrero próximo. La cita en cuestión será un Ranking en Croacia, país que tiene un significado especial para la tricolor, pues fue ahí donde alcanzó el título mundial, en septiembre pasado.

