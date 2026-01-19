Emelec y Juventus: Acuerdo histórico por divisiones formativas

El Bombillo y la 'Vecchia Signora' confirmaron un alianza estratégica para las categorías juveniles de los guayaquileños

José Francisco Cevallos tuvo un paso por las inferiores de la Juventus de Turín.

El Club Sport Emelec y la Juventus de Turín confirmaron la tarde de este lunes 19 de enero un acuerdo histórico para potenciar las divisiones formativas de los azules. En el comunicado que sacó a la luz el equipo ecuatoriano, se afirma que la Juventus Academy Ecuador asumirá el rol administrativo, deportivo y financiero de las inferiores de Emelec hasta la sub-19.

La alianza entre estas dos instituciones tendrá como beneficio el fortalecimiento de los complejos Rocafuerte y Samanes, según lo que dice el comunicado del Club Sport Emelec en redes sociales. Entre otros objetivos, la Juventus Academy creará una red nacional de academias, campamentos y programa de residencia para captar talento alrededor del país, junto a la marca Emelec.

"Juventus Academy Ecuador asume el rol de operador exclusivo técnico-metodológico, administrativo y financiero del proyecto de Divisiones Formativas" dice el mencionado comunicado, cerrando con el reconocido lema del equipo italiano, juntándolo con el nombre del equipo ecuatoriano: "Forza Emelec, Forza Juve"

Jose Francisco Cevallos Jr. y su huella en la Juventus de Turín

Jose Francisco Cevallos Jr. jugó en las categorías juveniles de la Juventus de Turín en el año 2013. Cortesía

En enero de 2013, el mediocampista ecuatoriano José Francisco Cevallos Enríquez, conocido como Cevallos Jr., fue transferido a la Juventus de Turín procedente de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El acuerdo incluyó un préstamo de un año con opción a compra, cuando el jugador acababa de cumplir 18 años.

Hijo del histórico arquero ecuatoriano José Francisco Cevallos, llegó al club italiano con la expectativa de ser una de las promesas sudamericanas más interesantes. Sin embargo, se integró principalmente a las categorías juveniles de la Vecchia Signora.

Durante su paso por Turín en 2013, disputó cerca de 14 partidos amistosos o no oficiales con las divisiones menores, sin llegar a debutar con el primer equipo en la Serie A ni en competiciones oficiales.

