Mbappé defiende a Vinícius y critica los pitos selectivos en el Bernabéu

El delantero francés pidió al madridismo no señalar a un solo jugador y asumió la responsabilidad colectiva del equipo

El futbolista del Real Madrid Vinicius Jr. protesta durante el partido de Liga que el Real Madrid y el Levante.

Kylian Mbappé dio la cara este lunes 19 de enero por su compañero Vinícius Junior. Se mostró comprensivo con el enfado de la afición del Real Madrid y con su derecho a silbar, pero fue crítico con que el ensañamiento recaiga en un solo jugador. “Si pitan, que sea a toda la plantilla”, reclamó.

“Entiendo los pitos, entiendo a la gente”, afirmó Mbappé en rueda de prensa previa al partido de Champions League ante Mónaco. Recordó que, como aficionado, también expresó su malestar cuando no estaba conforme, pero recalcó que no comparte que las críticas se dirijan únicamente a un futbolista.

El delantero francés insistió en la responsabilidad colectiva del equipo. “La culpa es de todo el equipo”, señaló, convencido de que el grupo tiene carácter y personalidad para cambiar la situación con resultados y buen juego, lo que permitirá recuperar la sintonía con el madridismo.

Respaldo total a Vinícius

Mbappé y Vinícius son las máximas figuras de Real Madrid. Cortesía

Tras referirse a lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, Mbappé puso el foco en la situación de Vinícius, silbado cada vez que tocó el balón. “El primero en el que pienso es en Vini. No es su culpa jugar como jugamos ahora”, subrayó.

El atacante pidió no personalizar las críticas. “No piten a un jugador solo, que piten a toda la plantilla”, reiteró, aceptando que forma parte del trabajo asumir la presión, pero defendiendo que los errores deben analizarse de manera conjunta.

Mbappé reconoció que Vinícius está afectado por lo vivido, aunque lo respaldó con firmeza. “Es humano y es normal que le afecte”, dijo, antes de destacar que el brasileño nunca estará solo y que, a su mejor nivel, “es uno de los mejores del mundo”.

