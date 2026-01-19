Jhonatan Narváez en Tour Down Under: EN VIVO el prólogo de la carrera

El Tour Down Under abre el calendario World Tour este martes 20 de enero, desde las 02:00 (de Ecuador) en Australia con su 26 edición, que finalizará el domingo 25 de enero, en el que partirá como favorito el UAE Emirates, con el ecuatoriano Jhonatan Narváez como defensor del título logrado en 2025.

La prueba constará de un prólogo y cinco etapas, teniendo lugar la salida en Adelaida y finalizando en Stirling. La icónica y decisiva llegada en alto de Willunga Hill tendrá lugar el sábado 24 de enero, y será la jornada que decida la general.

El UAE presenta una potente escuadra con Narváez como líder, pero con otras opciones claras como Adam Yates o el local Jay Vine, sin olvidar las opciones al esprint del colombiano Sebastián Molano. En oposición el Jayco alinea a O'Connor, el Bahrain a otro colombiano con aspiraciones como Santiago Buitrago.

La carrera inicia en Adelaida con un prólogo de 3,6 kilómetros que dará el nombre del primer líder. La primera en línea empieza y termina en Tanunda con tres vueltas a un circuito que ofrece a los velocistas su primera oportunidad de victoria y de vestir el maillot ocre.

Michael Gogl, del Alpecin-Premier Tech, será el primero en tomar la salida y a partir de ahí, los corredores irán saliendo a intervalos de un minuto en un prólogo que se prolongará durante algo más de dos horas.

El Lagarto Narváez, campeón defensor, está previsto que salga a la pista a las 03:39. Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) será el primer tricolor en tener acción a las 03:04, mientras que su primo Jefferson Cepeda (Movistar Team) lo hará a las 03:13.

El Tour Down Under será transmitido en Ecuador y en Latinoamérica por la señal de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.

Sigue en vivo el prólogo

