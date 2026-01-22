Jorge Guzmán denuncia complot: ¿Quiénes fraguaron su salida de Emelec?

El directivo arremetió nuevamente contra la decisión que lo dejó fuera del cargo como presidente del Bombillo

El conflicto institucional en el Club Sport Emelec escala a un nuevo nivel de confrontación. En recientes declaraciones, Jorge Guzmán volvió a 'disparar' contra la resolución del Viceministerio del Deporte que anuló la inscripción de su directiva, y ratificó que su salida no se trata de un error administrativo, sino una complot político y personal.

Guzmán fue tajante al identificar a los responsables de lo que considera un golpe a la voluntad de los socios. Según el dirigente, existe una hoja de ruta que se activó en noviembre de 2025 con el fin de desplazarlo de la presidencia. Los nombres señalados directamente son Cristhian Noboa (exjugador del club) y Roberto Ibáñez, titular de la cartera de estado.

Para Guzmán, estos actores operaron de manera acelerada y coordinada para desconocer el proceso electoral del 27 de febrero de 2025, donde resultó ganador en las urnas, e ignorar que el propio Ministerio ya había avalado su registro el 5 de abril del mismo año.

Roberto Ibáñez, principal del Viceministerio del Deporte.

El dirigente denunció una cadena de arbitrariedades administrativas, señalando que se vulneró el debido proceso al nombrar a un representante legal provisional (interventor) antes de que se resolvieran las apelaciones legales que él presentó en los plazos establecidos.

El dirigente aseguró que todo este proceso fue "algo fraguado". Sostiene que sigue siendo el presidente legítimo de la institución eléctrica.

Guzmán advierte la resta de puntos para Emelec

Más allá de la pugna dirigencial, Guzmán lanzó una advertencia devastadora para la hinchada azul. Cree que la inacción del interventor (representante legal temporal) designado, José Luis Sánchez Cobos, ante las deudas y obligaciones urgentes, pone al equipo en un riesgo de resta de puntos inmediata en la tabla de posiciones y descenso administrativo, perdiendo la categoría de no cumplirse con los pagos pendientes.

La crisis en Emelec deja de ser meramente deportiva para convertirse en una batalla legal y política de pronóstico reservado. Con acciones legales en marcha, el futuro del Bombillo depende ahora de si la justicia da la razón a Guzmán o si la intervención logra estabilizar un club que no tiene visos de mejores tiempos a corto plazo.

