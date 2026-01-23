Jeremy Sarmiento, a un paso de fichar por otro club en Inglaterra: ¿Será conveniente?

El atacante ecuatoriano, con irregularidad en su carrera, busca afianzarse y tomar impulso en un nuevo equipo

Jeremy Sarmiento ha tenido irregularidad en su carrera en la última temporada.

Lo que comenzó como un rumor de mercado se ha transformado en una operación inminente. Jeremy Sarmiento (23 años) se encuentra actualmente en la antesala de los exámenes médicos con el Middlesbrough, luego de que el club del noreste de Inglaterra alcanzara un acuerdo definitivo con el Brighton & Hove Albion.

La transacción, según reportes del periodista Ben Jacobs, superará los 5 millones de libras esterlinas (más de 6 millones de dólares), marcando el fin de un ciclo de constantes cesiones para el talentoso extremo.

La urgencia del movimiento responde a la compleja situación que Sarmiento atravesó durante la primera mitad de la temporada 2025/2026. Cedido en el Cremonese de Italia, el ecuatoriano no logró consolidarse: apenas sumó 137 minutos en 7 partidos, sin registrar goles ni asistencias.

Jeremy Sarmiento no logró tener regularidad en el mismo Brighton. CORTESIA

Su última aparición oficial data de noviembre de 2025. Para el cuerpo técnico de "La Tri", liderado por Sebastián Beccacece, la falta de rodaje de Sarmiento era un obstáculo en el ciere de las eliminatorias y la preparación para el Mundial 2026. Este traspaso al Boro no es solo un cambio de aires, sino un rescate deportivo.

Jeremy llega a un equipo con viento a favor. El Middlesbrough, actualmente bajo la dirección técnica de Kim Hellberg, ocupa la segunda posición del Championship (segunda división) con 52 puntos, situándose en puestos de ascenso directo a la Premier League.

Para el club inglés, la incorporación de Sarmiento supone un salto de calidad cualitativo:

Experiencia probada: Sarmiento ya sabe lo que es ascender, habiendo formado parte de planteles competitivos en la segunda división inglesa con el West Bromwich, Ipswich Town y Burnley.

Perfil técnico: Su capacidad de desborde y velocidad por las bandas es la pieza que Hellberg busca para refrescar un ataque que aspira a cerrar la temporada en la máxima categoría.

Sarmiento, el último del Ecua-Brighton



Con esta transferencia permanente, se cierra oficialmente uno de los capítulos más recordados por la afición tricolor: el "Ecua-Brighton". Tras las salidas de Moisés Caicedo (Chelsea) y la consolidación de Pervis Estupiñán, Sarmiento era el último eslabón de aquella histórica legión tricolor en las Gaviotas.

Al dejar de ser un jugador cedido para ser propiedad del Middlesbrough, Jeremy apuesta por la pertenencia y la continuidad. Se espera que, una vez superado el reconocimiento médico esta semana, el jugador se integre de inmediato a los entrenamientos en Rockliffe Park.

Jeremy Sarmiento is waiting for permission to undergo his Middlesbrough medical. Final fee including add-ons will be in excess of £5m. Nothing in Wrexham rumours.🇪🇨 pic.twitter.com/vYNDBs7q4e — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 23, 2026 ID:

