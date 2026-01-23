Emelec y PSG de Willian Pacho: la propuesta de José Auad que explotó en redes

Las declaraciones de José Auad sobre supuestos convenios con el PSG y el Sporting reactivaron el debate dirigencial en Emelec

La crisis institucional de Emelec ha abierto el escenario político dentro del club eléctrico. Con la institución intervenida y sin una dirigencia estable, comienzan a tomar fuerza los nombres de quienes aspiran a liderar el proceso de reconstrucción administrativa y deportiva.

RELACIONADAS Barcelona SC se blinda en su pretemporada en Quito

Entre ellos reaparece José Auad, socio del club y candidato recurrente a la presidencia azul, quien en anteriores elecciones fue superado por Jorge Guzmán, expresidente destituido. En esta ocasión, Auad volvió a instalar su nombre en la conversación pública tras realizar declaraciones que lo posicionaron como tendencia en redes sociales.

José Auad (corbata negra) en elecciones pasadas del Emelec. Christian Vásconez / Expreso

Las divisiones menores con los europeos

El guiño de Enner Valencia a la candidatura de Cristhian Noboa en Emelec Leer más

El dirigente mencionó la posibilidad de convenios internacionales con clubes europeos, entre ellos el Paris Saint Germain de Willian Pacho y el Sporting de Lisboa, enfocados principalmente en el desarrollo de las divisiones formativas.

“Yo tengo convenios con el PSG y con el Sporting de Lisboa, con el tema de las divisiones menores”, aseguró.

Las declaraciones generaron reacciones divididas entre la hinchada, que observa con expectativa cualquier iniciativa que apunte al crecimiento estructural del club, pero también con cautela ante la falta de detalles concretos sobre dichos acuerdos.

De cara a un eventual proceso electoral, el panorama dirigencial se divide en dos corrientes. Una encabezada por José David Jiménez, junto a Juan Sebastián Noboa Azín, Munir Dassum, Christian Noboa y un posible respaldo de Edmundo Béjar. La otra, liderada por José Auad, acompañado por Carlos Torres Garcés.

Cristhian Noboa recibe apoyo de Enner Valencia. cortesía

Enner apoya a Cristhian Noboa

Mientras tanto desde México llegó la chispa de la ilusión. Enner Valencia, goleador histórico de la Tri y hoy en Pachuca, reaccionó en X al anuncio de su excompañero Cristhian Noboa que va a las elecciones de Emelec, con un mensaje cargado de sentimiento: “Saldremos de esa juntos. Nuestro Bombillo merece los mejores días”. El guiño encendió al hincha, que sueña con que el respaldo no sea solo palabras y abra la puerta a un regreso al club que lo vio nacer.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!