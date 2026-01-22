Barcelona SC se blinda en su pretemporada en Quito

El Ídolo trabajó aislado en el complejo en Puembo, lejos de hinchas y distracciones, para fortalecer nuevo proyecto deportivo

Barcelona SC decidió cumplir una parte clave de su pretemporada 2026 en Quito con un objetivo claro: concentración total y cero distracciones. Y lo ha conseguido. El equipo amarillo se instaló en el complejo Zakua, ubicado en el sector de Puembo, al nororiente de la capital, donde ha permanecido completamente aislado de hinchas y del ruido externo.

El plantel de Barcelona SC se concentra en un solo lugar, alejado tanto de la ciudad de Quito como del centro de la parroquia de Puembo. Las altas paredes del complejo Zakua Gardens garantizan privacidad total para el trabajo del entrenador venezolano César Farías y su cuerpo técnico, que han podido entrenar sin interrupciones.

Contados hinchas han llegado hasta el complejo, ubicado a unos 50 minutos del centro de Quito, pero se han retirado rápidamente al comprobar que no existe acceso a los futbolistas ni posibilidad de observar los entrenamientos.

Solo cuando se abre la puerta principal es posible ver, por instantes, una parte de la cancha principal y los trabajos del plantel torero.

Algunos socios del Ídolo han sido los únicos en tener contacto directo con el equipo, especialmente con los refuerzos extranjeros, a quienes dieron la bienvenida y desearon éxito en este nuevo ciclo, marcado por austeridad y renovación.

También han acudido al complejo los representantes de las nuevas incorporaciones. Entre ellos, el argentino Fernando Arévalo, agente del delantero uruguayo Sergio Núñez. “El complejo es divino, con canchas e instalaciones espectaculares. Todo el plantel está muy a gusto”, comentó Arévalo.

El representante añadió que Núñez llega motivado: “Ya lo van a ver adentro de la cancha, porque es un chico que va a todas las pelotas. Si se tiene que tirar de cabeza, lo hace. Corre, se sacrifica y llega al gol".

Algunos directivos, entre ellos el presidente Antonio Álvarez, asistieron a la primera práctica dirigida por Farías. La dirigencia apuesta por avanzar paso a paso en la Copa Libertadores y pelear por el título de la LigaPro y la Copa Ecuador.

Puembo, ajeno a la presencia del Ídolo

Cuando se abre el portón del complejo de Puembo se puede observar por poco tiempo los trabajos de Barcelona SC. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Pese a la magnitud del visitante, en Puembo no hay rastro visible de Barcelona SC. Ni en los locales comerciales ni en el parque central se observan banderas o referencias al club.

Los moradores y comerciantes confirmaron que desconocían la presencia del equipo, ubicado a unos 10 minutos del centro parroquial, y aseguraron que la rutina del sector se mantiene con normalidad. Esta desconexión refuerza la idea de un encierro total, que ya incluyó un primer amistoso ante Universidad Católica.

La estadía de Barcelona SC en la altura concluirá el sábado 24 de enero, con la misión cumplida en términos de convivencia y trabajo grupal. El objetivo es fortalecer un plantel con varias caras nuevas que buscará recuperar protagonismo en la temporada 2026.

La pretemporada continuará en Guayaquil, donde la Noche Amarilla 2026, prevista para el 31 de enero, será el primer gran reto de Farías y sus dirigidos.

