Beccacece inició su gira europea acompañando a Moisés Caicedo, así fue el encuentro

El entrenador Beccacece estuvo en Stamford Bridge para acompañar a Caicedo en una noche histórica y con gol

Sebastián Beccacece eligió Londres para su primera aparición pública del 2026 como entrenador de la selección ecuatoriana. El escenario fue Stamford Bridge, casa del Chelsea, en el inicio de una gira europea destinada a conversar y observar a los futbolistas ecuatorianos que proyectan el camino hacia el Mundial.

RELACIONADAS Cristhian Noboa se postula para rescatar a Emelec desde la dirigencia

El seleccionador presenció el encuentro de UEFA Champions League desde un palco y tuvo un encuentro cercano con Moisés Caicedo, autor del gol de la victoria del Chelsea. El diálogo entre ambos fue breve y sin contenido técnico. No se habló de entrenamientos ni de esquemas, sino de respaldo y confianza.

Lo que dijo la Federación Ecuatoriana de Fútbol

En el marco de su gira de trabajo por Europa, Sebastián Beccacece acompañó a Moisés Caicedo en una noche especial en la UEFA Champions League, donde el ecuatoriano marcó el gol de la victoria para el Chelsea.



Un momento de cercanía con nuestros seleccionados en la previa de la… pic.twitter.com/KOI71ftBYM — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) January 21, 2026

El ecuatoriano Moisés Caicedo brilla en Champions: gol clave y premio MVP. Cortesía

Caicedo y su noche de locura con el Chelsea

La Federación Ecuatoriana de Fútbol destacó el momento como un gesto de cercanía con los seleccionados nacionales, en la antesala de la Fecha FIFA de marzo y con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte. Beccacece acompañó a Caicedo en una noche especial, marcada por su destacada actuación en el torneo continental.

El entrenador argentino también fue testigo del reconocimiento otorgado por la UEFA, que nombró a Caicedo como el MVP del partido. El mediocampista ecuatoriano marcó a los 78 minutos su segundo gol en Champions League, un tanto decisivo para el Chelsea.

Tras el partido, Beccacece y Caicedo se tomaron una fotografía que fue difundida en las redes oficiales de la FEF. La presencia del seleccionador generó distintas interpretaciones: para algunos fue una visita simbólica tipo paseo; para otros, una señal de respaldo clave en el mejor momento del jugador.

La siguiente reunión entre ambos será en marzo, durante la Fecha FIFA, cuando Ecuador vuelva a jugar.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!