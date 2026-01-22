Orgullo mundial por Moisés Caicedo: quién asegura que es el mejor volante del planeta

El ecuatoriano recibió elogios absolutos de su entrenador, quien lo calificó como el mejor volante defensivo del mundo

Moisés Caicedo volvió a ser noticia en Europa, pero esta vez no solo por su despliegue silencioso, sino por un gol que cambió el destino del Chelsea en la UEFA Champions League. El volante ecuatoriano anotó de cabeza el tanto del triunfo 1-0 ante el Pafos, resultado que metió a los londinenses entre los ocho mejores del torneo continental, a falta de una fecha para cerrar la fase liga.

El partido exigía precisión y liderazgo. Caicedo respondió con lo que mejor sabe hacer: aparecer cuando el equipo lo necesita. El mediocampista se elevó en el área rival y conectó un cabezazo impecable, demostrando que su influencia va más allá de la recuperación y el orden táctico.

Así fue el golazo de Caicedo

"Es un placer trabajar con Moisés" dijo su entrenador

Su actuación fue tan completa que recibió el premio al mejor jugador del partido. Sin embargo, el mayor reconocimiento llegó desde el banco. El inglés Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, fue categórico al referirse al ecuatoriano: “Es el mejor volante defensivo del mundo. Ya lo dije antes y lo sostengo. Es un placer trabajar con él”.

El técnico del Chelsea explicó que el impacto de Caicedo se nota en todos los momentos del juego. “Con posesión y sin posesión, la manera en la que rompe líneas hace que el resto de los jugadores sean mejores. El gol de esta noche llegó en un momento clave”, señaló.

Moisés Caicedo, volante ecuatoriano del Chelsea. EFE

El DT Rosenior también destacó su liderazgo silencioso: “Hay distintas formas de liderar. Moisés lo hace con acciones. Es un profesional top, no deja de mejorar y eleva el nivel del grupo”.

Con dos goles en la presente Champions League —el primero ante Ajax—, Caicedo confirma que su crecimiento es constante. Ya no solo equilibra partidos, ahora los define. Y en Inglaterra lo saben: tienen a un futbolista total y a un orgullo del Ecuador en su mejor versión.

