Cuatro curiosidades que no sabías de Moisés Caicedo

Para nadie es un secreto que el fútbol ecuatoriano ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, dando paso a diversos jugadores con una proyección y un talento indiscutible, como es el caso de Moisés Caicedo, también conocido como ‘Niño Moi’, el icónico mediocampista de la selección ecuatoriana, quien se ha hecho de un gran nombre en la élite del fútbol, deslumbrando a los aficionados con cada jugada.

Asimismo, Moisés Caicedo no es solo el motor de la selección ecuatoriana, ya que también es uno de los pilares del Chelsea, el legendario club londinense, en el cual ha demostrado su gran capacidad para dominar el mediocampo, convirtiéndose en un ejemplo de disciplina y superación para las nuevas generaciones de jugadores que desean seguir sus pasos. Sin embargo, detrás del jugador que corre incansablemente en la Premier League, hay historias y detalles que forjaron al ‘Niño Moi’.

El menor de una familia modesta y numerosa

En el barrio Mujer Trabajadora, una región con escasos recursos de Santo Domingo de los Tsáchilas, nació Moisés. Lo que pocos conocen es que él es el más joven de diez hermanos. De hecho, sus progenitores trabajaban arduamente en su infancia, la madre lavando ropa y el padre en un taller de bicicletas. Cabe destacar que esta conexión familiar es su ancla; cada vez que Moisés hace un gol o logra algo, lo primero en lo que piensa es en ellos, los que lo apoyaron cuando contaba solo con un par de zapatos para entrenar.

Fue el fichaje más caro de la Premier League en 2023

Caicedo hizo historia en agosto de 2023 al convertirse en el fichaje más costoso de la Premier League hasta ese momento. Y es que el Brighton recibió una suma cercana a los 146 millones de dólares del Chelsea para conseguir sus servicios.

Este hito no solo ubicó a Ecuador en el mapa de las transferencias más grandes, sino que además aumentó la expectativa acerca de su desempeño cada semana. Los fanáticos que están al tanto de su progreso en Londres saben que su presencia asegura intensidad, lo cual siempre atrae el interés de cualquier casa de apuestas al analizar las probabilidades de victoria de los “Blues” en la liga más competitiva del mundo.

N’Golo Kanté es su ídolo

A pesar de que hoy brilla por sí solo, Moisés ha sido siempre transparente acerca de quién fue su modelo a seguir. Curiosamente, el jugador que se menciona es N’Golo Kanté, un futbolista francés que también fue una leyenda en el Chelsea. A fin de aprender a interceptar pelotas y retomar la posesión, Caicedo analizaba los desplazamientos de Kanté. Asimismo, hoy en día, numerosos analistas ingleses sostienen que el ecuatoriano tiene esa misma habilidad "pulmonar" para abarcar todo el campo de juego, y lo supera incluso a su ídolo de juventud en técnica de salida.

El debut soñado en Independiente del Valle

El ascenso de Moisés fue meteórico, ya que llegó a Independiente del Valle a los 13 años, y su debut profesional se dio en 2019. Sin embargo, lo curioso es que, apenas unos meses después de ascender al primer equipo, fue pieza clave para que el club ganara la Copa Sudamericana y, posteriormente, la Libertadores Sub-20. De hecho, su madurez era tal que, con solo 18 años, ya se daba el lujo de marcarle goles a gigantes como Flamengo en la Copa Libertadores, demostrando que estaba listo para dar el salto a Europa sin escalas.

