EN VIVO Chelsea vs. Pafos: canales y alineaciones del juego de Moisés Caicedo

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo será clave en un partido decisivo para el Chelsea en la Champions League

Moisés Caicedo es el líder del Chelsea que busca un triunfo en casa por la Champions.

Moisés Caicedo será titular en Chelsea este miércoles 21 de enero en un partido clave para las aspiraciones del club inglés en la Champions League. El volante ecuatoriano se ha consolidado como líder y figura de los Blues, y su presencia será determinante para buscar un triunfo en casa que mantenga vivas las opciones de clasificación directa a los octavos de final.

Chelsea llega a este encuentro con 10 puntos y ubicado en la casilla 14 de la tabla, una posición incómoda para un equipo acostumbrado a pelear en instancias decisivas del torneo europeo. El conjunto londinense necesita sumar de a tres en Stamford Bridge y esperar resultados favorables para llegar con posibilidades a la última jornada.

El rendimiento de Moisés Caicedo ha sido uno de los puntos más altos del Chelsea, no solo por su despliegue físico, sino por su capacidad para ordenar el mediocampo y liderar en momentos de presión. El ecuatoriano será nuevamente el eje del equipo en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada internacional del club.

Del otro lado estará Pafos FC de Chipre, que suma seis puntos cuando restan dos jornadas. Aunque parte como visitante y con menor favoritismo, el cuadro chipriota aún mantiene opciones de alcanzar la zona de repechaje que le permita avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Para Pafos, esta es su primera participación histórica en la Champions League, y el solo hecho de llegar con opciones a estas alturas ya es considerado un éxito. Sin embargo, el equipo sueña con dar el golpe en Londres y llegar con vida al último partido.

La principal incógnita para el club chipriota pasa por la posible ausencia de David Luiz, su jugador con mayor reconocimiento internacional. El zaguero brasileño, recordado por su exitoso paso por Chelsea, es duda para este compromiso y su presencia podría ser clave para intentar frenar al equipo local.

Información del partido

Fecha: Miércoles 21 de enero

Hora: 15:00 (Ecuador)

Estadio: Stamford Bridge

Transmisión: ESPN y Disney+

