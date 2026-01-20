Vinícius: "No quiero estar en el foco de Real Madrid por cosas de fuera del campo"

Vini habló de la presión en el Bernabéu, valoró el apoyo del vestuario y celebró su conexión con Mbappé

Vinícius y Mbappé fueron protagonistas en la victoria de Real Madrid ante Mónaco por 6-1.

El brasileño Vinícius Junior reconoció que los últimos días han sido “muy complicados” tras sentir el rechazo de parte de la afición del Santiago Bernabéu, una situación que logró revertir el martes 20 de enero de 2026 con su destacada actuación frente al Mónaco en la Champions League.

“Los últimos días han sido muy complicados para todos los compañeros, pero sobre todo para mí con los pitidos. Siempre estoy en el foco y no quiero estarlo por cosas fuera del campo”, confesó el extremo del Real Madrid.

Vinícius asumió la alta exigencia que implica vestir la camiseta blanca y defendió su compromiso con el club. “No siempre puedo estar en mi mejor versión, pero intento dar lo máximo por esta camiseta que me ha dado tanto”, afirmó con autocrítica.

El brasileño destacó además la respuesta colectiva del equipo en un partido clave que acerca al Real Madrid a la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.

Vinícius y Arbeloa se abrazan en el Bernabéu. Efe

La conexión con Mbappé, clave en la Champions

Vini celebró el nivel mostrado por el equipo y su entendimiento con Kylian Mbappé. “Entramos muy concentrados, moviendo el balón de un lado a otro, que es lo mejor para mí”, explicó tras el encuentro.

“Jugar con Kylian y con todos los jugadores de aquí es muy sencillo. Tenemos una conexión muy buena y debemos seguir así, porque en casa necesitamos el apoyo de nuestra afición”, añadió en declaraciones a UEFA.

Un gol esperado y el respaldo del vestuario

El delantero brasileño también valoró el respaldo de sus compañeros, quienes celebraron especialmente su gol ante el Mónaco, luego de haber dado dos asistencias y provocado un autogol.

“Fue un momento muy bonito. Todos querían que marcara. Somos una familia, estamos juntos y con confianza podemos ganar cosas importantes esta temporada”, sentenció Vinícius Junior.

