César Farías llegó a Quito para firmar con Barcelona SC y asumir la temporada 2026

César Farías expresó su felicidad por dirigir a Barcelona SC y destacó la importancia de la altura de Quito

El técnico venezolano César Farías arribó la madrugada del miércoles 21 de enero de 2026 a Quito para ultimar detalles y firmar su contrato con Barcelona SC, club al que dirigirá en la temporada 2026.

El mensaje de Farías al llegar: compromiso con la historia del Ídolo

A su llegada al aeropuerto de la capital, el estratega expresó su felicidad por asumir el reto de comandar al Ídolo del Astillero en los torneos que disputará: LigaPro 2026, Copa Ecuador 2026 y repechaje de la Copa Libertadores 2026.

“Muy contento, no es un paso cualquiera, es una responsabilidad con la historia de este gigante de América, que tiene una grandísima hinchada, que sabe por qué y para qué juega. Obviamente uno se siente honrado y viene con las mejores energías”, manifestó Farías.

Barcelona SC realiza la pretemporada en Quito. cortesía @BSC

Barcelona SC y la firma del contrato: reunión clave con Antonio Álvarez

El entrenador explicó que su llegada al país se dio recién debido a trámites relacionados con la visa de trabajo, los cuales ya están resueltos. Y, según detalló, este miércoles 21 de enero de 2025 se concretará la firma oficial de su vínculo contractual con Barcelona SC.

“Son trámites normales del visado. Mañana podemos firmar el contrato con tranquilidad y arrancar a trabajar. Me voy a ver con el presidente Antonio Álvarez”, reveló el técnico venezolano, quien ya planifica su integración formal al proyecto deportivo del club.

Evaluación positiva de la pretemporada de Barcelona SC en Quito

Sobre la pretemporada de Barcelona SC, que actualmente se desarrolla en Quito, Farías destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico provisional, encabezado por el preparador físico Isaac Ramos.

“El equipo viene trabajando bien, noto a la gente muy entusiasmada y eso pone a uno contento”, señaló.

La pretemporada en la capital: una decisión que Farías respalda

En cuanto a la decisión de realizar la preparación en la capital, el entrenador aclaró que no fue una determinación suya, aunque considera que es una oportunidad positiva para el rendimiento del plantel a lo largo del año.

“No fue una decisión nuestra, pero ya estaba tomada y nos pareció correcta. Queremos aprovechar y disfrutar del hermoso predio de Aucas”, comentó.

La altura de Quito, un factor clave en el proyecto deportivo

Finalmente, Farías resaltó los beneficios de entrenar en la altura de Quito, un factor clave en el fútbol ecuatoriano.

“La altura es un condicionante especial. Estamos en una cámara hipobárica; solo con dormir aquí ya se gana en glóbulos rojos. Además, la frescura permite trabajar más y alargar los entrenamientos”, concluyó.

Con la llegada de César Farías, Barcelona SC inicia una nueva etapa con optimismo, enfocada en una pretemporada exigente y en la construcción de un equipo competitivo para la temporada 2026.

