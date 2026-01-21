Champions League: Gol de Moisés Caicedo para la victoria del Chelsea (Video)

El volante ecuatoriano abrió el marcador en el partido crucial por la ronda de clasificación de la competición europea

Moises Caicedo anotó y abrió la cuenta para el Chelsea en la Champions League frente al Pafos de Chipre. El ecuatoriano entró al área chica del equipo chipriota y puso la cabeza para vencer al portero contrario y poner a ganar a su equipo 1-0 en un partido que parecía de tramite para los londinenses.

Este es el segundo gol del capitán de la selección ecuatoriana en la máxima competición de clubes de Europa, siendo el primero el anotado contra el Ajax de Paises Bajos, también en la presente temporada de la Liga de Campeones de la UEFA. En esta ocasión, el gol llegó a los 78' minutos del encuentro, mientras que su primera anotación contra el Ajax fue a los 27' del primer tiempo.

Así fue el minuto a minuto del Chelsea vs Pafos

Los ‘Blues’ hicieron una primera parte decente, sin goles, pero con un par de ocasiones claras y un gol anulado a Enzo Fernández por falta. La más clara la tuvo Hato en una buen triangulación en el balcón del área que el holandés finalizó con un disparo al muñeco.

Pese a la mayor insistencia de los ingleses, curiosamente la mejor recayó en las piernas chipriotas, en un remate de Jajá que tras tocar en la mano de Reece James se estrelló en la madera de Filip Jorgensen. El árbitro consideró que la intervención del capitán del Chelsea no fue suficiente para pitar penalti.

Tras el paso por vestuarios y los cambios de Liam Rosenior, que metió a Robert Sánchez por el lesionado Jorgensen y a Estevao por James, el Chelsea lejos de mejorar pareció conformarse con un resultado que no le valía de nada, al tiempo que los chipriotas estaban contentos con un empate que les dejaba con escasas opciones de estar en la última jornada pudiendo clasificarse.

Hasta que Caicedo prácticamente las dinamitó. A balón parado, el Chelsea encontró la vía de la victoria. En un córner, Wesley Fofana peinó la pelota en el primer palo y Caicedo entró como un obús desde atrás para cabecear el 1-0. El ecuatoriano fue con tanta fuerza que hasta el VAR revisó una posible falta. El tanto, finalmente, subió al marcador y se transformó en la primera victoria de Rosenior en Europa. Una muy necesaria para que el próximo miércoles en la jornada unificada, los ‘Blues’ sepan que con un triunfo en Nápoles se ahorrarán el 'playoff'.

Gol de Moisés Caicedo en Champions League

¡¡TARDÓ EN LLEGAR PERO APARECIÓ MOI!! Caicedo llegó por atrás para meter el cabezazo y anotar el 1-0 de Chelsea ante Pafos a los 33' del ST.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fnHNoVYWTB — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

