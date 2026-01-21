Expreso
Janner Corozo es uno de los refuerzos que más ilusiona a los hinchas albos.CORTESÍA

Liga de Quito y la Noche Blanca 2026: día, rival y fichajes confirmados

El club confirmó la fecha del evento, el rival internacional y las incorporaciones que reforzarán el plantel de Nunes

  • Redacción Expreso

Liga de Quito anunció que la Noche Blanca 2026 se disputará el 7 de febrero en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El rival elegido será Always Ready, campeón del fútbol boliviano, en un amistoso internacional que servirá como termómetro competitivo para el equipo albo.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club. “Tenemos rival confirmado. En la Noche Blanca nos enfrentaremos al campeón de Bolivia, Always Ready”, publicó Liga en X, ratificando además que el partido se jugará en Quito y ante su afición.

Los fichajes confirmados para la temporada 2026

De cara a la Copa Libertadores 2026, Liga de Quito aseguró varias incorporaciones. El club fichó al volante peruano Jesús Pretell y a los ecuatorianos Luis Segovia (defensa), Yerlin Quiñónez, Alejandro Tobar y Janner Corozo (atacantes), reforzando zonas clave del plantel.

Liga de Quito, refuerzos, Janner Corozo, Luis Segovia, Jesús Pretell, Alejandro Tobar, Yerlin Quiñónez, LigaPro, Copa Libertadores, Liga de Quito 2026, LDU
Los cinco refuerzos de Liga de Quito tuvieron su presentación oficial.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO
Tiago Nunes y la base del plantel albo

La dirigencia también ratificó al técnico brasileño Tiago Nunes, quien mantendrá una base sólida de jugadores extranjeros: el haitiano Ricardo Adé, el uruguayo Gian Franco Allala, los mediocampistas Gabriel Villamil (Bolivia) y Fernando Cornejo (Chile), además del delantero colombiano Jeison Medina.

Finalmente, los directivos del Rey de Copas continúan las gestiones para sumar al menos tres refuerzos más antes del inicio de la fase de grupos de la Libertadores, sin descuidar la LigaPro y la Copa Ecuador, con el objetivo de pelear todos los frentes en 2026.

