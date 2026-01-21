¿Quién es Jorge Luis Sánchez Cobo?, el nuevo administrador de Emelec

El abogado es el nuevo representante legal del Bombillo tras la nulidad de la directiva de Jorge Guzmán. Esto fue lo que dijo

Tras la declaratoria de nulidad de la directiva de Jorge Luis Guzmán, por parte del viceministerio del Deporte, Emelec quedó en acefalía. Por lo que se le fue designado un interventor, como indica la ley, para que funja como su representante legal hasta que se pueda llamar a nuevas elecciones.

Y el elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) fue Jorge Luis Sánchez Cobo, un abogado especializado derecho penal y corporativo. Sánchez fue asignado este martes 20 de enero, por lo que este miércoles 21 ya se hizo presente en las instalaciones del estadio George Capwell para tomar su lugar.

Hay que recordar que él estará en control de la institución hasta máximo 90 días, según indica la ley. En ese tiempo, deberá organizar los temas legales, económicos, administrativos que tiene el club. Pero el mayor objetivo es llamar a elecciones para que una nueva directiva se haga cargo.

¿Quién es Jorge Luis Sánchez Cobo?

Se trata de un abogado graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es asociado a Consulegis, una firma con 20 años de recorrido. También se desempeñó como coordinador general de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entre junio de 2019 y febrero de 2020.

Ha sido profesor universitario en la Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil ya que tiene un máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos y especializaciones en Cumplimiento y Anticorrupción. Además, ha patrocinado causas penales económicas y penales en general, así como también asuntos constitucionales y civiles.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jorge Luis Sánchez Cobo?

Este miércoles 21 de enero dio sus primeras declaraciones en su nuevo cargo en su llegada al estadio George Capwell. Ahí fue abordado por varios periodistas presentes y dio respuestas cortas, aclaró que no podía hablar mucho hasta no conocer la situación del equipo.

"De momento no vamos a da declaraciones, vamos acceder y tomar posesión de la intervención y les comunicaré cualquier novedad". Cuando se le preguntó que le promete a la hinchada de Emelec, respondió: "De momento no voy a dar declaraciones".

Y cuando alguien por ahí gritó: "llamen a elecciones", respondió: "eso es lo primero, esa es la misión". Dando a entender en que su enfoque será oficializar una nueva directiva lo más pronto posible.

