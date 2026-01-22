Luis Fernando León: “La prioridad en Emelec es pagar deudas para evitar sanciones”

Luis Fernando León, capitán de Emelec, reveló que en el primer encuentro entre la plantilla y el representante legal temporal del club, Jorge Luis Sánchez, todavía no se llegó a un acuerdo sobre cuándo se cancelarán los cinco meses de sueldos que se les adeudan, ya que la prioridad es evitar una nueva resta de puntos para el equipo.

(Te invito a leer: Beccacece inició su gira europea acompañando a Moisés Caicedo, así fue el encuentro)

Sánchez, quien asumió el liderazgo del Bombillo desde el miércoles pasado tras ser designado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ayer acudió al polideportivo de Los Samanes, en el norte de Guayaquil, donde dialogó con los jugadores al término del entrenamiento.

Emelec prioriza pagar deudas para evitar nuevas sanciones

León explicó que el directivo recién comienza su gestión y necesita tiempo para interiorizarse de la compleja situación financiera e institucional del club. “Nos vino a explicar las funciones que tendrá. Todavía tiene que empaparse de muchos temas y, en base a eso, volverá a dialogar con nosotros”, indicó.

Emelec realiza la pretemporada 2026 en el polideportivo de los Samanes. ARCHIVO / EXPRESO

El capitán eléctrico también enfatizó que, por ahora, la prioridad pasa por saldar las múltiples deudas del club. Emelec mantiene nueve compromisos pendientes tramitados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y acumula diez prohibiciones en la FIFA para inscribir fichajes, debido a valores impagos con exjugadores.

Anulan directorio de Emelec y crece el temor por sanciones deportivas y legales Leer más

El Bombillo arriesga seis puntos más por reincidencia

De hecho, el club corre un riesgo crítico: si no cancela el viernes 23 de enero de 2026 antes de las 17:00 las cuotas a Jhon Jairo Sánchez y Carlos Cortéz, perderá seis puntos por reincidencia, sumándose a los tres ya restados por la FEF en esta LigaPro 2026.

“La prioridad es pagar las deudas, porque si nos siguen restando puntos en el torneo será muy complicado competir”, afirmó León.

Sobre los salarios pendientes, el defensor agregó que esperan una nueva reunión la próxima semana para conocer una solución concreta. “Con nosotros ya se ha de sentar a conversar para darnos una solución a los sueldos que nos deben”, señaló.

Guillermo Duró exige enfoque pese a la inestabilidad dirigencial

Mientras tanto, el plantel de Emelec continúa con la pretemporada bajo la dirección técnica de Guillermo Duró, quien ha pedido intensidad y enfoque total al grupo, pese a la inestabilidad dirigencial que atraviesa la institución.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!