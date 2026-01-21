Anulan directorio de Emelec y crece el temor por sanciones deportivas y legales

Expertos alertan que la nulidad podría abrir la puerta a reclamos, sanciones y hasta descenso

Jorge Guzmán denunció su destitución como presidente de Emelec ante la FIFA y la Conmebol.

La estabilidad institucional en Emelec aún parece lejana. La designación de Jorge Luis Sánchez como representante legal provisional del club, tras la decisión del Viceministerio del Deporte de anular la inscripción del directorio de Jorge Guzmán, pone en riesgo la seguridad jurídica del club, según juristas.

El Viceministerio concluyó que el proceso eleccionario realizado el 27 de febrero de 2025 carece de validez legal.

En su resolución, determinó que existió una “desviación de poder” y que no se cumplieron requisitos para registrar la directiva de Guzmán, pese a que esta fue reconocida por el Ministerio del Deporte (ahora Viceministerio del Deporte) el 5 de abril de 2025, luego de subsanar diez observaciones.

Jorge Guzmán realizó el fichaje de Miller Bolaños. Archivo

Juristas advierten afectación a la seguridad jurídica del club

Para el jurista Guillermo Saltos Guale, exasesor jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), esta intervención estatal vulnera principios constitucionales.

“Emelec realizó elecciones que fueron impugnadas ante la Aso Guayas, y dicha apelación fue negada. Desde ese momento, todos los plazos para impugnar fenecieron, por lo que cualquier intervención posterior atenta contra la seguridad jurídica”, explicó.

Jorge Luis Sánchez asume como representante legal provisional

Ante la acefalía administrativa en Emelec, Jorge Luis Sánchez asumió como representante legal provisional, una figura que, de acuerdo con la normativa de la FEF, concentra todas las atribuciones de un presidente, incluida la responsabilidad de afrontar la crítica situación financiera del club.

Emelec y una deuda que podría costarle hasta nueve puntos

El Bombillo ya fue sancionado con la pérdida de tres puntos para el inicio del torneo ecuatoriano por deudas impagas y podría perder seis puntos adicionales si no cancela obligaciones que vencen el viernes 23 de enero de 2026 a las 17:00.

Entre los acreedores figuran Guayaquil City e Independiente del Valle; exjugadores como Jhon Sánchez, Aníbal Leguizamón, Tommy Chamba, Gilmar Napa y Elkin Muñoz; además de extrabajadores del club.

A esto se suman 10 prohibiciones impuestas por la FIFA, que impiden la inscripción de refuerzos. Solo el pago total de las deudas antes del inicio de la LigaPro, programado para el 20 de febrero próximo, permitiría habilitar a los fichajes: Miller Bolaños, Maikel Uriarte, Milton Cagua y Andrés Viteri.

Emelec trabaja en la pretemporada 2026. ARCHIVO / EXPRESO

¿Son válidos los contratos firmados durante la gestión de Guzmán?

El jurista Andrés Holguín advirtió que una eventual nulidad de los contratos deportivos o publicitarios firmados por Guzmán podría desencadenar reclamos de otros equipos.

“Si se declara la nulidad de un solo acto, se produce un efecto dominó que incluso podría derivar en pedidos de pérdida de puntos o descenso. Mañana puede venir Vinotinto y decir que Emelec alineó jugadores con contratos inhabilitados y pedir que lo bajen de categoría”, manifestó.

No obstante, aclaró que los documentos firmados durante la gestión de Guzmán deberían mantenerse válidos.

“Acá se anuló el informe jurídico para la inscripción del directorio. Se regresó al momento en que concluyeron las elecciones, el 27 de febrero de 2025, cuando se presentaron los documentos ante el Ministerio del Deporte; por eso, todos los documentos firmados son válidos”, manifestó.

Holguín también indicó que, si el representante legal, que ayer ya asumió funciones y aseguró que su primera acción será convocar las elecciones, no cancela las deudas, los jugadores pueden salir libremente.

“Si no se inscriben los contratos realizados por Guzmán, los jugadores tienen todo el derecho de dar por terminado su vínculo, ya que la falta de inscripción es una causal, y pueden irse sin problemas”, acotó.

Riesgo de demandas, pérdida de puntos y descenso

En contraste, la abogada Mariela Díaz considera que la anulación del directorio sí tiene sustento legal, al no haberse cumplido los requisitos para su inscripción.

“La inscripción no fue legal, ya que se realizó sin sustento técnico ni jurídico, lo que provocó toda esta situación. Emelec envió un correo sin adjuntar documentación, por lo que el Ministerio no pudo revisarla”, explicó.

No obstante, recalcó que, ante la inestabilidad dirigencial, la FEF debería suspender o prorrogar los plazos de pago que mantiene.

“La FEF debe suspender los plazos, porque el representante no llega con dinero. Si ni el presidente, Jorge Guzmán, pudo pagar, no se le puede exigir lo mismo al representante”, dijo.

