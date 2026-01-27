Mundial 2026: Leonardo Campana y su plan para ganarse un lugar en la Tri

El delantero de la Tricolor fue firme con su pensamiento respecto al técnico Sebastián Beccacece. Esto dijo el goleador

Leonardo Campana es uno de los delanteros ecuatorianos que se perfilan estar en el Mundial 2026.

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 ha entrado en una fase decisiva y Leonardo Campana lo sabe. En un estado de madurez futbolística y con la convicción de quien ha encontrado su lugar, el delantero guayaquileño reafirmó su deseo de ser una pieza clave en el esquema de la Tricolor.

Durante el Media Day de la MLS, el atacante habló sobre el presente de la Selección de Ecuador y el impacto que ha tenido el ciclo de Sebastián Beccacece. Para el artillero de 25 años, el objetivo colectivo trasciende la simple participación: el 2026 debe ser el año en que Ecuador haga historia.

El atacante de New England Revolution enfatizó que la reciprocidad es el pilar del proceso actual. "Él (Beccacece) hace las cosas como tiene que hacerlas. Confiamos en él, ellos confían en nosotros. Siempre habrá críticas hagas las cosas bien o mal, pero estamos expuestos a esto por nuestra profesión y lo asimilamos", expresó.

Leonardo Campana fue parte de los amistosos de la Tri ante Canadá y Nueva Zelanda. ARCHIVO / EXPRESO

Al ser consultado sobre la gestión del estratega argentino, quien asumió tras la salida de Félix Sánchez Bas, Campana destacó la cohesión del grupo: "Adentro de nosotros estamos muy fuertes. Sabemos la relación que tenemos con el cuerpo técnico".

Ecuador se ha propuesto un reto ambicioso para la cita mundialista: romper su techo histórico y avanzar más allá de los octavos de final. Ante la pregunta de si la Tri está lista para dar ese gran salto, Campana fue categórico: "100%, no me queda duda".

A pesar de la exigencia del alto rendimiento, el goleador asegura que la presión no le quita el sueño. Lo que realmente le pasa factura son los extenuantes traslados en la liga estadounidense, factor que ahora gestiona desde Boston tras su salida del Inter Miami en busca de mayor protagonismo.

"En lo deportivo siempre he estado muy tranquilo. Obviamente, después del día de los partidos sí siento esa adrenalina que me encanta; el día que no juegue fútbol la voy a extrañar", confesó Leo, quien admite haber priorizado los minutos en cancha para asegurar su boleto mundialista.

Campana busca su revancha y estar en el Mundial



Tras quedar fuera de la lista de Qatar 2022 bajo el mando de Gustavo Alfaro, el presente le sonríe a un Campana que se siente parte integral del nuevo proyecto. Con la mirada fija en Norteamérica 2026, el guayaquileño cerró la entrevista con una sentencia cargada de seguridad: "Me veo jugando el Mundial".

¿Cuándo juega Leonardo Campana?



Por ahora Leonardo Campana continúa concentrado con su equipo y realiza las actividades de pretemporada en la Major League Soccer. El próximo sábado 31 de enero tendrán un cotejo amistoso ante Houston Dynamo, desde las 13:00 (hora de Ecuador), en donde espera reencontrarse con los goles.

¡El segundo gol de Leonardo Campana en el 2026!pic.twitter.com/rMZu38nb5w — MrOFF (@MrOFFSIDER) January 24, 2026

