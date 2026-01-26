Guía completa de la Noche Amarilla 2026: Fecha, horarios y canales dónde ver gratis

Barcelona SC tiene listos los detalles para su presentación de la temporada. Conoce aquí lo más importante del evento

Barcelona realizará su Noche Amarilla 2026 el 31 de enero en el estadio Monumental.

La cuenta regresiva ha comenzado. Barcelona Sporting Club se prepara para vivir una nueva edición de su emblemática Noche Amarilla el próximo sábado 31 de enero, el evento que no solo marca la presentación oficial de su plantilla 2026, sino que se ha consolidado como el espectáculo deportivo y artístico más esperado de Ecuador.

Lea también: La Noche Amarilla: Origen, historia y todas las estrellas invitadas por Barcelona SC

Tras el año del centenario, la dirigencia encabezada por Antonio Álvarez busca mantener la vara alta con una jornada que promete emociones dentro y fuera de la cancha. Aquí te presentamos los detalles clave para que no te pierdas nada de la gran fiesta en el Coloso del Salado.

Horarios y logística de la Noche Amarilla 2026

Para evitar las aglomeraciones de último minuto, la organización ha dispuesto un cronograma que arranca desde la tarde:

Apertura de puertas: 14:00.

Inicio del show oficial: 16:00 (actos protocolarios, presentaciones y música).

Partido principal: 19:00, Barcelona SC se medirá ante Guayaquil City, rival que ya participó en este evento en 2021.

El Show: Salsa y Reguetón en el estadio Monumental

La música será el hilo conductor de la previa. Este año, la fiesta del Ídolo apuesta por una mezcla de ritmos que pondrá a bailar a las más de 50.000 personas previstas:

Zion: El icónico artista urbano puertorriqueño encenderá los ánimos con sus clásicos de reguetón.

Grupo Galé: La cuota de salsa brava llegará desde Colombia para aportar elegancia y sabor tropical a la jornada.

Barcelona continúa sus sesiones de entrenamientos previo a la Noche Amarilla 2026. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Entradas para la Noche Amarilla

La respuesta de la hinchada ha sido masiva. Según los últimos reportes, el 95% de las localidades ya están vendidas, quedando agotadas las Generales, Tribuna Marathon y la mayoría de los Palcos. Si aún no tienes la tuya, estas son las últimas opciones:

Palco Bajo: $50 (Hinchas) / $25 (Socios).

Palco Pilsener: $150.

Suites: $70.

Los boletos pueden adquirirse físicamente en Pollos a la Brasa Barcelona (Sucre y Boyacá), locales de Pharmacys y en la boletería Este del estadio.

Jeremy Sarmiento llega al Middlesbrough: contrato, monto y posible fecha de debut Leer más

La nueva indumentaria de Barcelona SC 2026

La noche servirá para ver en acción por primera vez en casa la nueva indumentaria diseñada por Marathon Sports, que incluye la tradicional amarilla, una alterna negra con detalles rojos y una tercera opción en color naranja. Además, será el debut formal ante su público del estratega César Farías, quien lidera el nuevo proyecto deportivo del club.

Fechas para los otros partidos de la Noche Amarilla

Para los hinchas en otras provincias, Barcelona ha confirmado que la celebración no se detiene en Guayaquil. Se han programado eventos similares bajo el sello de la Noche Amarilla en:

Quito: 13 de febrero (Estadio Olímpico Atahualpa) - frente a Aucas.

Santo Domingo: 28 de marzo (Estadio Etho Vega).

¿Por dónde se verá la Noche Amarilla 2026?



En caso de no poder asistir a ninguno de los escenarios o fechas establecidas para la Noche Amarilla 2026, los pormenores y desarrollo del evento se podrá ver por El Canal del Fútbol, por suscripción en su YouTube o en su página Web.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!