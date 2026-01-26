Expreso
james rodríguez
James Rodríguez, en el inicio de 2026, aún no consolida fichar por un equipo.CORTESIA

James Rodríguez rechazó oferta de $3 millones en Ecuador: ¿qué club intentó ficharlo?

Según el porte de un periodista colombiano, el volante de la selección cafetera le dijo que "no" a un equipo grande del país

El futuro de James Rodríguez sigue siendo el enigma más grande del mercado de fichajes sudamericano. A pesar de su inactividad desde noviembre, el "10" colombiano continúa moviendo el tablero continental.

Según reveló el periodista César Augusto Londoño, un club grande de Ecuador puso sobre la mesa 3 millones de dólares anuales para concretar su fichaje, pero la respuesta del volante fue negativa.

¿Cuáles son los equipos que podrían ofertar por James Rodríguez en Ecuador?

En un contexto donde las finanzas del fútbol ecuatoriano atraviesan momentos complejos, solo dos instituciones habrían tenido el músculo financiero para intentar la operación:

Liga de Quito: El "Rey de Copas" goza de una economía robusta tras alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores 2025, mérito que le reportó ingresos por 9 millones de dólares. Aunque James no llegará, el club ya apunta sus cañones hacia otros perfiles de élite, como el brasileño Deyverson.

Independiente del Valle: El vigente campeón posee el capital necesario, pero su nueva política de fichajes (implementada desde 2024) prioriza la estructura colectiva y el talento joven sobre las contrataciones de "estrellas" mediáticas con salarios exorbitantes.

Barcelona SC: Queda descartado de la puja, ya que su realidad financiera actual le impide competir con cifras de siete dígitos por un solo jugador.

Mientras el volante colombiano analiza sus opciones, desde su país natal confirman que Millonarios ha presentado una propuesta de 2.5 millones de dólares, cifra que podría escalar significativamente mediante bonos de rendimiento y acuerdos comerciales.

James viene de un 2025 con números aceptables pero con un cierre preocupante con el club León y selección cafetera:

  • Partidos jugados: 34
  • Goles/Asistencias: 5 tantos y 9 pases de gol.
  • Minutos en cancha: 2.500+

El dato clave: La falta de ritmo competitivo desde noviembre enciende las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Con el Mundial 2026 en el horizonte, James necesita un equipo que le garantice la regularidad que no ha encontrado en los últimos meses.

