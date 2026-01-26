Guillermo Almada, tendencia tras desafiar al FC Barcelona en el Camp Nou

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, durante el partido de LaLiga disputado ente el FC Barcelona.

Guillermo Almada cambió de paisaje, pero no de convicciones. Pasó de batallar ante rivales de Ecuador y México, a plantarse sin complejos en el Spotify Camp Nou, donde su Real Oviedo se dio el gusto —al menos por un tiempo— de incomodar al FC Barcelona. Fue su primera vez en el mítico escenario azulgrana y el guion tuvo tensión, personalidad y un reloj que marcó dignidad hasta el minuto 52, cuando el marcador aún decía 0-0.

El Oviedo de Almada compitió de igual a igual, ordenado, atento, sin regalar espacios. El Barcelona, sorprendido, encontró recién el quiebre con el gol de Dani Olmo (52), luego Raphinha (57) y finalmente Lamine Yamal (73), para un 3-0 que lo dejó como líder de LaLiga. El resultado fue duro, pero no borra lo que el técnico uruguayo construyó durante buena parte de la noche.

Guillermo Almada del Real Oviedo ante el FC Barcelona de Lamine Yamal. Cortesía

Almada habló del partido

Gonzalo Valle detenido: el arquero de Liga Quito asume sanción y ofrece disculpas Leer más

Tras el partido, Almada habló con franqueza y dolor. “Con bastante tristeza porque estábamos haciendo un buen partido, compitiendo de igual a igual, y los errores nos condenaron en lugares donde no nos podíamos equivocar, porque los jugadores a los que nos enfrentábamos no nos iban a perdonar. Lamentablemente nos acabó costando el partido”.

La rabia fue mayor porque el plan se cumplía: “Nosotros colaboramos en las oportunidades que ellos tuvieron y no nos perdonaron. Lo habíamos hablado, trabajado en la cancha”.

Sobre la defensa, fue claro: “Solidez hemos tenido, pero los errores individuales los hemos tenido. Ahí no existe trabajo colectivo que puedas hacer para tratar de neutralizarlo. No recuerdo situaciones en la primera parte y en la segunda tuvieron alguna más porque tomamos más riesgo”.

RELACIONADAS Inter Miami de Messi enfrentará a Independiente del Valle en Puerto Rico

Real Oviedo y su pelea hasta el final

Almada, que fue tendencia en México, Ecuador y España —recordado por su etapa en Barcelona SC, Santos y Pachuca, con el título 2016 y semifinales de Libertadores— también miró al futuro: “Hay que pelear hasta el final… el partido que viene de locales es sumamente importante”.

Y cerró con la gente: “Nos desvivimos por salir de esta situación… tratar de ganar por la vía que sea para darle a nuestra gente lo que se merece, que es ganar”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!