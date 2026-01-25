Expreso
Liga de Quito vs. Palmeiras, Copa Libertadores 2025, Gonzalo Valle, arquero, lesión
El arquero Gonzalo Valle de Liga de Quito se quedó sin pretemporada.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Gonzalo Valle detenido: el arquero de Liga Quito asume sanción y ofrece disculpas

El arquero Gonzalo Valle quedó fuera de la pretemporada de Liga de Quito tras dar positivo en una prueba de alcoholemia

La pretemporada de Liga de Quito avanzaba con normalidad hasta que una noticia extradeportiva rompió la rutina alba. Gonzalo Valle, arquero del club, quedó fuera de los trabajos desde el sábado 24 de enero del 2025 tras dar positivo en una prueba de alcoholemia durante un control de tránsito realizado el viernes anterior en Quito.

El hecho derivó en una sanción de 20 días de privación de libertad, situación que mantiene al futbolista alejado del equipo y sin participación en el inicio de la planificación 2026. No fue una lesión ni una decisión técnica: fue una falta asumida públicamente por el propio jugador.

Gonzalo y Dida
Alexander Domínguez (d) tomará el lugar de Gonzalo Valle (i).ARCHIVO / EXPRESO

Liga de Quito dio su versión sobre Valle

El fútbol refleja lo que duele vivir en Ecuador

Leer más

Valle emitió un comunicado en el que ofreció disculpas a todos los estamentos del club. “Quiero ofrecer disculpas a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la institución por el momento que estoy atravesando. Asumo con total responsabilidad mis actos y las consecuencias que estos conlleven”, manifestó.

El arquero reconoció que la situación no refleja su trayectoria profesional. “Lamento profundamente haber generado una situación que no representa los valores personales ni profesionales con los que me he manejado durante mi carrera y en esta institución”, agregó, asegurando que su enfoque actual es cumplir con lo que corresponde y aprender de lo ocurrido.

Además, agradeció el respaldo recibido y solicitó respeto para su familia en este momento complejo.

Todo un drama en pretemporada

Liga Deportiva Universitaria también se pronunció oficialmente. “El jugador Gonzalo Valle se encuentra afrontando una situación de carácter personal, derivada de un hecho ocurrido fuera del ámbito deportivo”, indicó la institución, ratificando que se respetarán las consecuencias y que se actuará conforme a la normativa interna y a los valores del club.

Mientras la pretemporada continúa, el arco albo tiene una ausencia obligada y una historia que recuerda que, incluso en el alto rendimiento, los errores fuera de la cancha también pesan dentro del fútbol.

