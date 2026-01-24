El apellido Cevallos otra vez en el arco de Barcelona: José Gabriel y su regreso

José Francisco habla de su hijo, ellos cruzan generaciones en una historia donde el fútbol es herencia y compromiso

Los Cevallos: José Francisco y José Gabriel historia en el arco de Barcelona.

José Gabriel Cevallos Enríquez está a punto de cumplir 28 años y el fútbol lo devuelve a casa. Tras un sólido 2025 con Macará, equipo con el que consiguió clasificar a la Copa Sudamericana, el arquero vuelve a Barcelona, al lugar donde su historia comenzó incluso antes de nacer.

RELACIONADAS Arsenal celebra el regreso de Piero Hincapié para el duelo ante Manchester United

Allí, en el estadio Monumental, su padre, José Francisco Cevallos, era el dueño del arco amarillo mientras él apenas llegaba al mundo.

El 2026 marca el reencuentro. José Gabriel ya vistió la camiseta del Ídolo entre 2017 y 2018 y ahora regresa para ocupar el lugar que deja el uruguayo Ignacio de Arruabarrena. No llega como promesa, sino como arquero maduro, curtido y con recorrido.

Padre habla del hijo en el arco amarillo

José Gabriel Cevallos vuelve a Barcelona SC con experiencia, recorrido y el respaldo de un gran 2025 en Macará. Cortesía

EXPRESO conversó con su padre, Pepe Pancho Cevallos, quien habló del retorno de su hijo al Ídolo, de lo difícil que es para un club ecuatoriano repetir la hazaña de Liga de Quito en la Libertadores 2008 y de su compromiso social.

-¿Un Cevallos de nuevo al arco de Barcelona?

-De mis hijos, solo a José Gabriel le gustó el arco y ahora regresa a Barcelona, luego de tener un buen año en Macará. Lo veo más maduro, con mayor experiencia y con muchas ganas. Eso último es lo mejor que le puede pasar a un jugador. La frase resume una historia que vuelve a cruzarse con el Ídolo, con el apellido Cevallos otra vez bajo los tres palos, pero ahora desde otro tiempo, otro proceso y otra madurez.

-¿Qué tiene a favor José Gabriel que no tenía usted en el arco amarillo?

-José Gabriel, creo que tiene muchas más condiciones que yo. Tiene buen dominio del juego aéreo, que es clave; buen achique, algo primordial, una de sus fortalezas. Además, tiene buen dominio del juego con los pies. El fútbol cambió y el arquero moderno exige herramientas que hoy José Gabriel maneja con naturalidad.

El arquero fue tomando otro giro

-¿Cree que es más completo, aprendió más?

-Todo lo que él tiene es fundamental a la actualidad. A mis inicios me costó mucho el juego con los pies. Él tiene una gran ventaja en ese aspecto. La evolución del puesto marca diferencias claras entre generaciones.

-¿Qué le falta a José Gabriel?

-Capaz lo que le faltaría es un mayor roce, pero yo no tuve el proceso de formativas de selecciones infanto-juveniles. Él ha tenido todas: sub-15, sub-17, sub-20, mundiales, sub-23, mayores, bolivarianos. Ha cumplido todo el proceso, lo que yo tampoco tuve.

Padre e hijo los Cevallos: José Gabriel ahora arquero de Barcelona y José Francisco. Cortesía

Cevallos ahora dedicado al periodismo habla de su hijo Gabriel

Beccacece inició su gira europea acompañando a Moisés Caicedo, así fue el encuentro Leer más

-¿Las diferencias del José Gabriel que llega en la actualidad, al que estuvo en el 2017?

-Capaz lo que podamos diferenciarnos un poco es la posibilidad de que él tenga la opción de jugar más. Pero llega muy maduro a la actualidad en Barcelona, ya con su paso previo en Olmedo, donde le fue bien, y en Macará, el año anterior, donde ha sido figura. Creo que es algo muy importante en su carrera el regresar a Barcelona.

-¿El apellido en el arco sigue unido a Barcelona?

-Son cosas de la vida y del fútbol. José Gabriel se decidió por el arco y le ha ido bien. Esperamos que tenga un gran año. Tiene de compañero a un referente como el golero José David Contreras.

El arco del Monumental vuelve a tener el apellido Cevallos, ahora desde la madurez. Cortesía

-Este año se cumplen 18 años del título de la Copa Libertadores con Liga de Quito. Un hecho histórico para el fútbol ecuatoriano.

-Lo dijo el Patón Bauza y eso se ha hecho una verdad cada año más fuerte. Una vez terminado el partido en el camerino del Maracaná, en un momento de tranquilidad, nos reunió a todos y dijo: ustedes saben lo que acaban de conseguir, con el paso de los años lo van a valorar aún más.

-Se ha hecho difícil volver a ganar para un club ecuatoriano. ¿A qué cree que se debe?

-Se hace muy difícil hoy con todas las inversiones que hacen los equipos brasileños, la jerarquía de clubes como Flamengo o Palmeiras, y a ellos se suman River Plate y Boca Juniors en Argentina. Es una pelea fuerte a la hora de las contrataciones. Se hace difícil conseguir un título de Copa Libertadores, y Liga de Quito lo logró con un proceso de años. Es un orgullo para Ecuador ese título.

-Dejando a un lado a Barcelona y Liga de Quito, se lo ha visto muy frecuente por la cancha de Socio Vivienda 2 de Guayaquil.

-Hace varios años, en Socio Vivienda 2 nos abrieron los brazos y vimos que había mucho potencial. Personas de bien, gente buena, gente honesta. Entonces quisimos sembrar, porque una de las salidas o válvulas de escape en una sociedad es el deporte. Hay mucha ilusión, muchos sueños de niños que quieren ser como Piero Hincapié o Moisés Caicedo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!