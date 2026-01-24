Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

El Grupo Galé de Colombia estará en la Noche Amarilla.
El Grupo Galé de Colombia estará en la Noche Amarilla.Cortesía

Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

Barcelona SC vive la semana de la Noche Amarilla en Guayaquil con la presentación oficial de su plantilla y la camiseta 2026

Es la semana más esperada para los hincha de Barcelona. Guayaquil se alista para vivir la Noche Amarilla, el evento que marca el inicio oficial del año deportivo de los amarillos y el estreno en casa del entrenador César Farías al mando del Ídolo.

RELACIONADAS

El 31 de enero, desde las 16:00 en el estadio Monumental, el equipo amarillo presentará oficialmente su camiseta 2026, a toda la plantilla y al cuerpo técnico, en una jornada que promete fútbol, espectáculo y emoción. Las entradas ya están a la venta.

César Farías
El estratega venezolano César Farías (c) estuvo atento para corregir las fallas de los jugadores de Barcelona.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

La música presente en la fiesta de Barcelona

Darío Benedetto

Darío Benedetto genera debate en Barcelona SC y Felipe Caicedo toma postura

Leer más

La fiesta también tendrá música en vivo. El escenario contará con la presencia del Grupo Galé y Zion, que pondrán el ritmo a una noche cargada de identidad y pasión amarilla.

RELACIONADAS

Los socios del club accederán a beneficios exclusivos y podrán adquirir sus boletos con 50% de descuento en las localidades populares, como reconocimiento a su fidelidad.

Las entradas están disponibles en los puntos de venta físicos autorizados y a través de la plataforma virtual oficial del club, facilitando el acceso a todos los hinchas que no quieren perderse la gran fiesta del Ídolo.

Precios de las localidades par ala Noche Amarilla 2026

RELACIONADAS

  1. General Norte: $12 (hinchas) -$6 (socios).
  2. General Sur: $12 (hinchas) -$6 (socios).
  3. Tribuna Marathon: $25 (hinchas) -$12,50 (socios).
  4. Palco Bajo: $50 (hinchas) -$25 (socios).
  5. Palcos 1-5 y 6: $50 (hinchas) -$25 (socios).
  6. Palcos 2-3-4-7: $50 (hinchas) -$25 (socios).
  7. Palco Pilsener: $150.
  8. Suite: $70.
RELACIONADAS
Noche Amarilla 2026 Barcelona SC en el estadio Monumental.
Noche Amarilla 2026 Barcelona SC en el estadio Monumental.Cortesía

Puntos de venta de las entradas para la Noche Amarilla 2026

Socios: Estadio Banco Pichincha (Boletería Oeste) - del 16 al 18 de enero - 09:00 a 16:30.

Pollos a la Brasa Barcelona (Sucre y Boyacá) - del 16 al 18 de enero - 10:00 a 17:00.

Hinchas: Pharmacys

Boletería Este del Estadio Banco Pichincha.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Villarreal vs Real Madrid EN VIVO: A qué hora y dónde VER partido HOY de LaLiga 2026

  2. Ecuador confirma la extradición directa de alias Pipo de España a Estados Unidos

  3. Cierres parciales en la av. Simón Bolívar por retiro de árboles

  4. Destituyen a la fiscal general de Perú que estaba suspendida temporalmente

  5. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

LO MÁS VISTO

  1. Gisella Bayona y su mensaje tras dejar TC: “No es normal vivir con miedo a opinar”

  2. ¿Quién era alias Chino Julio, presunto cabecilla de Los Carniceros?

  3. Alejandro Ribadeneira asume como nuevo gerente General de Banco Pichincha

  4. Se desploma el precio del cacao en Ecuador: los efectos de la caída

  5. Rafaella Pimentel publica su testimonio sobre el altercado con su mamá Carolina Jaume

Te recomendamos