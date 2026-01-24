Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

Barcelona SC vive la semana de la Noche Amarilla en Guayaquil con la presentación oficial de su plantilla y la camiseta 2026

El Grupo Galé de Colombia estará en la Noche Amarilla.

Es la semana más esperada para los hincha de Barcelona. Guayaquil se alista para vivir la Noche Amarilla, el evento que marca el inicio oficial del año deportivo de los amarillos y el estreno en casa del entrenador César Farías al mando del Ídolo.

El 31 de enero, desde las 16:00 en el estadio Monumental, el equipo amarillo presentará oficialmente su camiseta 2026, a toda la plantilla y al cuerpo técnico, en una jornada que promete fútbol, espectáculo y emoción. Las entradas ya están a la venta.

El estratega venezolano César Farías (c) estuvo atento para corregir las fallas de los jugadores de Barcelona. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

La música presente en la fiesta de Barcelona

La fiesta también tendrá música en vivo. El escenario contará con la presencia del Grupo Galé y Zion, que pondrán el ritmo a una noche cargada de identidad y pasión amarilla.

Los socios del club accederán a beneficios exclusivos y podrán adquirir sus boletos con 50% de descuento en las localidades populares, como reconocimiento a su fidelidad.

Las entradas están disponibles en los puntos de venta físicos autorizados y a través de la plataforma virtual oficial del club, facilitando el acceso a todos los hinchas que no quieren perderse la gran fiesta del Ídolo.

Precios de las localidades par ala Noche Amarilla 2026

General Norte: $12 (hinchas) -$6 (socios). General Sur: $12 (hinchas) -$6 (socios). Tribuna Marathon: $25 (hinchas) -$12,50 (socios). Palco Bajo: $50 (hinchas) -$25 (socios). Palcos 1-5 y 6: $50 (hinchas) -$25 (socios). Palcos 2-3-4-7: $50 (hinchas) -$25 (socios). Palco Pilsener: $150. Suite: $70.

Noche Amarilla 2026 Barcelona SC en el estadio Monumental. Cortesía

Puntos de venta de las entradas para la Noche Amarilla 2026

Socios: Estadio Banco Pichincha (Boletería Oeste) - del 16 al 18 de enero - 09:00 a 16:30.

Pollos a la Brasa Barcelona (Sucre y Boyacá) - del 16 al 18 de enero - 10:00 a 17:00.

Hinchas: Pharmacys

Boletería Este del Estadio Banco Pichincha.

