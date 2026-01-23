LigaPro, una competencia predecible y sin emociones

Opinión | La competencia entre equipos ecuatorianos es un actor secundario de una película con un final presumible

Independiente del valle le sacó una diferencia de 13 puntos al segundo de la LigaPro 2025, Liga de Quito.

Liga Pro 2026 repetirá el mediocre torneo pasado, con modificaciones irrelevantes a la hora del objetivo: una competencia que provoque la permanente y máxima superación de sus participantes. Más de lo mismo: el campeón será el regular, que también puede ser el menos flojo.

Lea también: ¿Damián Díaz estará en la Noche Amarilla 2026? Esto dijo el DT Pool Gavilánez

Un campeón de un torneíto mata pasiones, actor secundario de una película plana, predecible y aburrida. Si fuera policíaca la serie que dirige LigaPro, el asesino quedaría descubierto en el tercer episodio.

El modelito atenta contra sí mismo: impide que el campeón lo sea conquistando ese honor, sometiendo a sus rivales en memorables finales de emocionante competitividad y grandes recaudaciones.

Los jugadores negriazules tienen como meta revalidar el título de la LigaPro. ARCHIVO / EXPRESO

Independiente del Valle (IDV), por anticipado y de largo, hoy es el campeón. Liga de Quito (LDUQ), pese a la traumática eliminación en la semifinal de Libertadores ante Palmeiras, no perdió la brújula y, como segundo de LigaPro, también jugará fase de grupos del máximo torneo sudamericano.

Lea también: Refuerzos foráneos de Barcelona SC: Sin exposición, pero con cualidades para sumar

El año pasado un cuadrangular final con IDV, LDUQ, Barcelona y Universidad Católica pudo arrojar más de una sorpresa, nuevas figuras, estadios llenos y billete. Pero no, dale no más: 2026 será otro año larguísimo con un torneo pobre, feo y chiquito.

Universidad Católica, con impulso tras la Copa Ecuador 2025

En 2025 destacó el desempeño de la Universidad Católica, que cerró cuarto y avanza en su ruta para desmarcarse del montón y hasta ser señalado como ‘chimbador’.

Félix Torres soñó con debutar con gol y lo cumplió en Inter de Porto Alegre | Video Leer más

La celeste no es un club estrella ni millonario, pero sí uno serio y confiable como generador y empleador de nuevas figuras, en un entorno propicio a la mejor versión posible: levantaron la Copa Ecuador, tras 62 años de nada.

Empezaron contratando al DT Diego Martínez. “Es el momento y el lugar”, dijo el quiteño al firmar el desafío.

El club fue claro: liderar una transición, con un proceso integral y sostenido que debe ser autosustentable a futuro. Y bien les va: dieron con el fútbol panameño como proveedor asequible de jugadores eficaces, como los mundialistas Asaría Londoño y José Fajardo, con 13 y 14 goles sumando a la causa.

Con grandes aportes, Mauro Díaz, Mauricio Alonso, Gerónimo Cacciabue, los referentes Facundo Martínez, Luis Cangá, Byron ‘el Tigre’ Palacios (tercer goleador de 2025 con 18 tantos), que sostienen a canteranos muy bien gestionados y competitivos, el 40 % de la nómina absoluta.

El Nacional, equipo que busca ser recuperado por militares

Cuesta hacer entender a los dirigentes que esto es con plata, proyecto y lucidez. Adicional, nadie para la caída libre de clubes emblemáticos, como El Nacional, que juega en cancha dinamitada por carencias extremas.

El Rojo va por una guerra de guerrillas: cambiar el actual estatuto para alejar a los civiles de cualquier opción presidencial, en la cual ya fracasaron Jorge Yunda, Lucía Vallecilla y Marco Pazos. La ofensiva contará con un militar en servicio activo como líder para regresar a la Serie A.

RELACIONADAS Barcelona concluye entrenamientos en Quito

El actual presidente, Gral. Ricardo Cajas, enfatiza revivir una pasión nacionalista, con disciplina y pertenencia a las huestes militares; en su momento, una de las instituciones con mayor credibilidad y reputación. El retorno de la máquina gris, por una digna representación nacional.

¿Durará Guillermo Duró en Emelec?

Los eléctricos no dan seña de culpa ni enmienda. Un año fatal que reiteró la falta de un plan cualquiera y el maltrato profesional a Jorge Célico, que durante 154 días aguantó el desastre y sobrevivió medio año.

Arribó Duró, salvando la ‘olla’ con poco y con las justas. ¿Será que dura Duró? La contratación del peruano Cueva (barrigón, 34 años, fiestero y ‘tigre’ para un ‘quiño’) fue vendida como el acierto del año. ¡No joda! Con Duró, el pelotero hizo dos goles y no duró ni medio año.

Emelec inició la segunda etapa de la LigaPro con una derrota ante Deportivo Cuenca. Miguel Canales Leon

La FIFA le tiene en la congeladora: cuatro meses de plantel impago, disturbios en camerino, pasivos por 20 millones y diez prohibiciones para fichar futbolistas. Un Bombillo quemado: desde 2017 solo levanta la copa ‘rota’. Y el ahora expresidente Guzmán anunció el regreso de Miller Bolaños, con pendientes en Fiscalía. ¡No me ayude, compadre!

Lo fracasos del presidente de LigaPro

La LigaPro en su propia tanda de penales: sus decisiones no alcanzan para añadir crédito en su eficacia y reputación, los hinchas abandonan la grada. Los clubes se le desmoronan por los horrores de sus mismísimos dirigentes.

La élite que piensa y ejecuta el fútbol ecuatoriano lo ha dado todo, seguramente. Sí, lo grave es que eso es todo. ¿Inexplicable? Desde que Caín y Abel eran los centrales de El Nacional, al pueblo ecuatoriano le asaltan sus custodios. Y a los clubes les intoxican sus propios presidentes. ¡Se juega como se vive!

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!