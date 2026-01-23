Expreso
barcelona pretemporada
Barcelona ya entrena bajo el mando de César Farías.Gustavo Guamán

Barcelona concluye entrenamientos en Quito

El conjunto dirigido por César Farías realizó el penúltimo entrenamiento en la capital. Este sábado retorna a Guayaquil

Bajo la atenta mirada del entrenador venezolano César Farías, quien arribó el pasado miércoles 21 de enero a Quito, Barcelona cumplió con el penúltimo día de entrenamiento en Puembo (al nororiente de la capital).

La práctica durante el primer y único acceso a la prensa se concentró en trabajos en espacio reducido en la cancha principal del complejo Zakua Gardens, donde el técnico enfatizó el traslado del balón, toques cortos y énfasis en el juego agresivo.

Cosas que caracterizan el estilo de Farías, quien trabajó con 36 jugadores; de ellos 8 juveniles, entre los cuales destacaban los refuerzos para esta temporada como José Gabriel Cevallos, Carlos Medina, Brian Quintero, Javier Báez y Tomás Martínez.

barcelona pretemporada Quito
Joao Rojas junto a dos compañeros en el entrenamiento de Barcelona en Quito.Gustavo Guamán

Entrenamiento matutino

Antes de iniciar el entrenamiento matutino de este viernes, el gerente deportivo del club amarillo, Matías Oyola, soltó que “estamos contentos de cómo se va dando la pretemporada y esperamos que sea un gran inicio de año y lo cerremos de la mejor manera”.

La escuadra más popular del país se dividió en dos grupos para cumplir con el entrenamiento; sin embargo, todos estuvieron siendo observados por Farías, quien impartió las instrucciones en su particular estilo.

En uno de esos momentos paró la práctica y dijo a uno de los jugadores: “Aquí no quiero esos lujitos, necesito un juego directo y eficaz”, sostuvo.

También hubo tiempo para celebrar el cumpleaños del jugador Pablo Calle, quien debió pasar entre sus compañeros y recibir los “golpes de felicitación”.

barcelona pretemporada Quito (1)
Jugadores de Barcelona realizan pretemporada en Quito.Gustavo Guamán

Este sábado por la tarde, Barcelona retornará a Guayaquil para seguir con los trabajos de pretemporada y llegar a punto para enfrentar la Copa Libertadores, la LigaPro y la Copa Ecuador en este año.

