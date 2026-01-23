Jordy Caicedo marcó su primer gol oficial en Huracán y conmovió a Argentina

El ecuatoriano convirtió el 1-1 del Globo contra Banfield y contó su historia de superación que se viralizó

Jordy Caicedo comenzó con alegría su andar en la Liga Argentina al marcar su primer tanto oficial con Huracán, equipo al que llegó este año proveniente de España. El delantero ecuatoriano convirtió el 1-1 del Globo contra Banfield en la primera jornada del Torneo Apertura de ese país.

Caicedo marcó a los 82 minutos, llegó a cerrar un fuerte centro rasante de su compañero Eric Ramírez. El balón pegó en el horizontal y entró para poner la igualdad definitiva, por los locales había abierto el marcador Mauro Méndez a los 48'.

De esta manera, el atacante nacional comienza convirtiendo y ganando confianza tras dos años en el Sporting Gijón donde no tuvo continuidad. Este es el segundo tanto de Caicedo en el equipo argentino, pero el primero oficial ya que el anterior fue ante el Deportivo Cúcuta de Colombia en un amistoso que también terminó 1-1.

Gol de Jordy Caicedo para Huracán

Jordy Caicedo contó su historia y emocionó a todos

Tras el partido, el ecuatoriano fue entrevistado por ESPN y dio unas declaraciones que se viralizaron en Argentina. Es que el delantero de 28 años contó cómo fue su infancia en Machala y lo que le costó sacar su familia adelante a través del fútbol.

"Un chico de las calles de Ecuador, de un barrio de Machala muy peligroso que se tuvo que aferrar esto que es el fútbol para poder sacar a su familia adelante. Eso me llevó a estar en muchos países y darle una libertad a la familia para poder tener una mejor vida", dijo Caicedo.

Ante esto, la reportera le preguntó, "¿Qué tan duro era vivir en esa barrio?", a lo que Jordy respondió con una sonrisa nerviosa: "Duro, muy duro". Esa interacción generó comentarios en las redes sociales a favor de Caicedo, más que nada felicitaciones por haber seguido en el camino del fútbol.

"UN CHICO QUE SE TUVO QUE AFERRAR AL FÚTBOL PARA PODER SACAR A LA FAMILIA ADELANTE..."



🥲👏🏻 Así se presentó Jordy Caicedo ante la gente de Huracán pic.twitter.com/F3KC2Pd4oK — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026

