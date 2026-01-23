Darío Benedetto genera debate en Barcelona SC y Felipe Caicedo toma postura

Mientras César Farías insiste en la llegada del ‘Pipa’, Felipao apuesta por potenciar a atacantes que ya pertenecen al club

El posible arribo de Darío Benedetto a Barcelona SC ha generado todo tipo de reacciones en la hinchada torera. Mientras un sector ve con expectativa la llegada del delantero argentino de 35 años, otro cuestiona la apuesta por un futbolista experimentado en una temporada donde el club afrontará múltiples competencias.

La discusión se intensifica debido a que Benedetto es un pedido directo del entrenador César Farías, quien busca un atacante de jerarquía para liderar el frente ofensivo del Ídolo en 2026.

Felipe Caicedo toma postura y abre el debate

Uno de los pronunciamientos que más eco tuvo fue el de Felipe Caicedo. El exdelantero de Barcelona SC, quien militó en el club en 2025, utilizó su cuenta de X para opinar sobre el tema que hoy domina la agenda amarilla.

“Mi apuesta sería Miguel Parrales y Pablo Calle (patrimonio del club)”, escribió Caicedo, hincha confeso del Ídolo, mostrando su respaldo a los atacantes que ya forman parte de la institución.

Mi apuesta sería Miguel Parrales y Pablo Calle (patrimonio del Club). Esto, sumado al reciente refuerzo lo complementaría con un delantero con proyección los hay muy buenos … https://t.co/gq0Fdzec0u — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 23, 2026

Caicedo no se limitó a mencionar nombres. En su mensaje también dejó en claro que el proyecto deportivo debería apuntar a potenciar jugadores con proyección. “Esto, sumado al reciente refuerzo, lo complementaría con un delantero de proyección, los hay muchos…”, añadió.

Sus palabras fueron interpretadas como una invitación a priorizar el desarrollo interno y la consolidación de futbolistas jóvenes antes de sumar una figura extranjera de trayectoria.

Farías y su confianza en Benedetto

Barcelona ya entrena bajo el mando de César Farías en Puembo. Gustavo Guamán

Pese a las opiniones divididas, Darío Benedetto cuenta con el respaldo total de César Farías. El estratega venezolano ya dirigió al atacante cuando tenía 23 años en los Xolos de Tijuana, una relación que refuerza su intención de volver a contar con él.

A su llegada al país, el pasado 21 de enero, Farías fue enfático al referirse al delantero argentino: aseguró que Benedetto “sería el muñeco que le regalará unos al pueblo si se puede”, frase que evidenció su deseo de sumarlo al plantel para la temporada 2026.

El panorama ofensivo de Barcelona SC para 2026

Barcelona SC ya anunció como refuerzo al delantero uruguayo Sergio Núñez. A él se suman Miguel Parrales y el juvenil Pablo Calle, quienes actualmente trabajan en la pretemporada que se desarrolla en Puembo, parroquia de Quito.

El Ídolo se prepara para un exigente 2026, en el que disputará la LigaPro, la Copa Ecuador y la fase 2 de la Copa Libertadores, con un frente ofensivo que aún podría sufrir modificaciones y que mantiene abierto uno de los debates más intensos entre dirigencia, cuerpo técnico e hinchada.

