¿Mushuc Runa refuerza su delantera con el fichaje de Ronie Carrillo? Esto se sabe

Tras su paso por Brasil, el delantero ecuatoriano suena fuerte para liderar la ofensiva del equipo ambateño en esta temporada

El mercado de fichajes de la LigaPro 2026 se agita con la posible llegada de Ronie Carrillo al Mushuc Runa. Aunque la directiva del Ponchito mantiene hermetismo, los rumores sobre el refuerzo de su ofensiva crecen, generando gran expectativa entre los aficionados del equipo ambateño.

La información fue revelada por el periodista Nicolás Ayala, quien asegura que las negociaciones entre el club y el delantero están muy avanzadas. Según el comunicador, el acuerdo está cerca de concretarse, situando a Carrillo como la opción principal para liderar el ataque este año.

A falta de un anuncio oficial por parte de la institución, se conoce que el delantero llegaría para cubrir la cuota de gol necesaria en Ambato.

En el fútbol de Brasil, Ronie Carrillo tuvo su última experiencia. cortesía

Expectativa en el ataque ambateño

De confirmarse el fichaje, el equipo ganaría un atacante con gran despliegue físico y olfato goleador en el área rival. La hinchada espera que la directiva ratifique la noticia pronto, pues Carrillo representaría un salto de calidad importante para competir en la parte alta del torneo.

El recorrido reciente del artillero

Tras su destacada etapa en El Nacional, Carrillo dio el salto a Europa con el Portimonense portugués. Posteriormente, su carrera continuó en el fútbol brasileño, donde vistió las camisetas de Juventude, Inter de Limeira y recientemente Botafogo-SP en 2025, acumulando la experiencia internacional que hoy busca repatriar.

Ronie Carrillo es nuevo jugador de Mushuc Runa. El atacante vuelve al país tras su estancia en Brasil, donde hasta noviembre jugó en el Botafogo-SP.



