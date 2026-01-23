Expreso
Tour Down Under cycli (15770250)
El Lagarto Narváez y su celebración con Jay Vine en Australia.MATT TURNER

Jhonatan Narváez en Tour Down Under: horario en vivo y dónde ver la etapa final

El campeón no se esconde: Jhonatan Narváez administra la carrera con inteligencia y llega al final del Tour Down Under

El Tour Down Under 2026 mantiene la emoción intacta tras completarse la tercera etapa este viernes 23 de enero en territorio australiano. En la clasificación general, el ecuatoriano Jhonatan Narváez continúa como uno de los grandes protagonistas al ubicarse en la segunda posición, a apenas seis segundos del líder, el local Jay Vine.

La etapa fue ganada por Sam Welsford, quien celebró su primera victoria con el INEOS Grenadiers tras imponerse en un esprint masivo. El pelotón principal llegó compacto, sin movimientos relevantes para la general, en una jornada donde predominó la cautela. Movistar Team logró su principal objetivo: proteger a sus líderes y evitar riesgos innecesarios en un recorrido condicionado por factores externos.

Jhonatan Narváez, Tour Down Under 2026, ciclismo, UAE Team Emirates
Jhonatan Narváez y compañero de equipo Jay Vine.@UAE-TeamEmirates

Lo que se viene en la parte final

Uno de los aspectos más relevantes del día fue la modificación de la etapa 4, prevista inicialmente con una ascensión emblemática. Debido al riesgo extremo de incendios forestales, la organización decidió cancelar la subida y establecer una llegada plana, lo que cambia de manera significativa el desarrollo táctico del cierre de la carrera.

Narváez, campeón defensor del Tour Down Under, forma parte de la alineación del UAE Team Emirates con la misión clara de revalidar su título. El ecuatoriano ha mostrado solidez, regularidad y una lectura inteligente de carrera. En su equipo también destacan corredores de peso como Jay Vine, actual líder de la general, y Adam Yates, quienes fortalecen una estructura pensada para pelear hasta el final.

Horarios y señal de las etapas finales

El Tour concluirá con dos etapas finales: el sábado 24 y el domingo 25 de enero. Los aficionados ecuatorianos podrán seguir la actuación de Narváez en vivo a través de ESPN y Disney desde las 07:40. Con la general aún abierta y las condiciones cambiantes, el cierre promete alta intensidad y definición ajustada, donde cada segundo será determinante.

