Jorge Luis Sánchez pide a la UAFE investigar el manejo económico de Emelec

Emelec solicitó formalmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Secretaría General de Integridad Pública que investiguen la situación financiera de la institución, ante la existencia de presuntos actos dolosos que habrían afectado al patrimonio del club guayaquileño.

La solicitud fue presentada por Jorge Luis Sánchez, el representante legal temporal del Bombillo, según consta en un comunicado oficial publicado el jueves 22 de enero de 2026.

Presuntos actos dolosos en contratos deportivos y comerciales

En el documento, la dirigencia interventora expone su preocupación por posibles irregularidades detectadas en el manejo económico del club.

Emelec realiza la pretemporada en el Polideportivo de los Samanes. ARCHIVO / EXPRESO

“Esto atiende a ciertos contratos del área deportiva y comercial, lesivos en contra de Emelec”, señala el comunicado, en el que se recalca la necesidad de que los organismos de control analicen a fondo las operaciones financieras realizadas en periodos anteriores.

Comunicado oficial revela preocupación por irregularidades económicas

Asimismo, el club enfatiza que el pedido fue canalizado de manera formal a ambas entidades del Estado.

“Emelec ha solicitado formalmente, por medio de su interventor, el abogado Jorge Luis Sánchez, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico y el segundo para la Secretaría General de Integridad Pública que investiguen presuntos actos dolosos en contra de la institución”, subraya el texto difundido por la entidad eléctrica.

La FEF designó a Jorge Luis Sánchez como representante legal

La designación de Jorge Luis Sánchez como representante legal temporal de Emelec se produjo luego de una resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que contó con la aprobación del Viceministerio del Deporte.

Jorge Luis Sánchez fue el designado para ser el representante de Emelec. Collage

Anulación del directorio de Jorge Guzmán marcó un nuevo inicio en Emelec

Esta medida se adoptó tras la anulación del directorio encabezado por Jorge Guzmán, debido a que su grupo no cumplió con la documentación requerida para su correcta inscripción en abril de 2025.

Sánchez asumió oficialmente sus funciones la tarde del miércoles 21 de enero de 2026, tomando el control administrativo y legal del club en un momento clave para su estabilidad institucional.

Emelec busca transparentar el manejo de sus recursos financieros

Entre sus primeras decisiones estuvo solicitar estas investigaciones, con el objetivo de transparentar la gestión financiera y determinar posibles responsabilidades.

Las investigaciones de la UAFE y de la Secretaría de Integridad Pública serán determinantes para esclarecer cómo las anteriores directivas manejaron los recursos de la institución.

