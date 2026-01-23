Piero Hincapié regresa a las prácticas: ¿llegará al Arsenal vs. Manchester United?

El defensor ecuatoriano superó una lesión muscular y ya entrena con normalidad con los Gunners

En Arsenal respiran con alivio tras confirmarse el regreso de una de sus piezas clave en defensa. Piero Hincapié, quien se mantuvo alejado de las canchas desde el pasado 8 de enero debido a una lesión muscular sufrida ante el Liverpool, se reintegró este viernes 23 de enero a los entrenamientos grupales bajo las órdenes de Mikel Arteta.

(Le puede interesar: Inter Miami de Messi enfrentará a Independiente del Valle en Puerto Rico)

El zaguero ecuatoriano, cuya ausencia representó una baja sensible en el esquema de los gunners, trabajó a la par de sus compañeros en una jornada marcada por el optimismo.

A pesar de la buena noticia, el cuerpo técnico liderado por el estratega español prefiere mantener cautela sobre la participación inmediata de Hincapié. Según detalló el propio Arteta en rueda de prensa, el defensor será evaluado minuciosamente tras la última sesión del sábado para determinar si su estado físico le permite volver a la convocatoria oficial para el duelo frente a Manchester United.

El ecuatoriano lleva lesionado desde el pasado 8 de enero en un partido ante Liverpool. Cortesía

La expectativa por el retorno de Piero es máxima, considerando que el próximo desafío del Arsenal es el trascendental clásico. Este cotejo, que podría definir el rumbo del equipo en la parte alta de la tabla, que hoy lidera con 50 puntos.

El jugador Piero Hincapié retornó a los entrenamientos con su club 🙌💪🏻

Info @SamBIitz #arsenal pic.twitter.com/Oz1kIXFo3L — María José Flores (@majofloresm) January 23, 2026

fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Manchester United

El partido entre Arsenal y Manchester United se jugará el domingo 25 de enero en el Emirates Stadium de Londres. En Ecuador, el partido iniciará a las 11:30 será transmitido por el canal de ESPN y en streaming a través de Disney Plus.

Tabla de posiciones Premier League

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!