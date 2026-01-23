(Video) El viral regaño de César Farías a un jugador de Barcelona SC

Barcelona SC desarrolla su pretemporada con normalidad en Puembo. Cesar Farías ya empieza a demostrar su temperamento y autoridad, mostrándose presente en cada acción de sus dirigidos en las practicas diarias. Dentro de una de estas, se dio un pequeño 'altercado' entre el entrenador venezolano y un jugador canario.

Un video subido a redes sociales por el periodista deportivo Jerry Robalino demuestra 'tintes' de la manera de trabajar de Farías. En el video se puede ver al DT parar un circuito de entrenamiento y regañar a uno de sus jugadores.

Entre los jugadores se puede identificar a: Jean Carlos Montaño, Gabriel Cevallos y Luca Sosa, junto a dos deportistas más que aparentan ser juveniles de la plantilla amarilla. Justamente uno de estos fue la víctima de los reclamos de Farías, quien como jugador, hizo que la practica siguiese como si el fuera parte de la misma, hasta rematando al arco y haciendo un gol.

"Hasta cuando vas a seguir así... ya te la dio, da y te la da a ti mismo, deja de jugar y deja de hacer pendejaditas, es gol, vamos, vamos a jugar" gritaba enfurecido el entrenador de los Toreros, mientras el resto de jugadores eran testigos, hasta con risas nerviosas, del nuevo DT del Ídolo del Astillero.

Farías-Style: Mode ON!



😱



- Así son los entrenamientos de César Farías en #BarcelonaSC pic.twitter.com/JoLXU7x2Yx — Jerry Robalino (@JerryRobalino) January 23, 2026

Pretemporada Barcelona SC

El viernes 23 de enero fue el penúltimo día de entrenamiento de BSC en Puembo, localidad en la que los amarillos se hospedaron desde el lunes 12 de enero. El sábado 24 tendrán su ultima practica previo a varios eventos especiales que tendrán los guayaquileños con su gente y en su estadio, el Monumental de Guayaquil.

Primero realizarán su tradicional Noche Amarilla el 31 de enero, pero con una tónica distinta, ya que en esta ocasión no contarán con una estrella internacional como show principal de la noche, dándole más protagonismo al equipo que armó la dirigencia barcelonés. El equipo al que se enfrentará Barcelona SC será Guayaquil City, con el posible regreso de Damián Diaz al Estadio Monumental.

Una semana después, se dará a cabo el evento llamado El Partido de la Historia, en el que se enfrentará Barcelona SC con el ultimo campeón de la MLS, Inter Miami, que cuenta con figuras como: Luis Suarez, Rodrigo de Paul y el histórico Lionel Messi. El partido promete ser uno de los mejores eventos deportivos de la historia del país y se jugará en la cancha del Ídolo el 7 de febrero.

