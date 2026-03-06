Expreso
trabajos en avenida Pedro Menéndez Gilbert
La repavimentación se ejecuta en la subida al puente de la Unidad Nacional, en sentido Guayaquil - Samborondón.CORTESÍA DE ATM

Obras en avenida Pedro Ménendez Gilbert: ¿Hasta cuándo se trabajará en esta zona?

Por la noche también hay cierres nocturnos por el mantenimiento del complejo de puentes de la Unidad Nacional en Guayaquil

Al finalizar la avenida Pedro Ménendez Gilbert, al comienzo del puente de la Unidad Nacional que une Guayaquil y Samborondón, comenzaron este viernes 6 de marzo los trabajos de repavimentación.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó que sus uniformados se encontraban en el lugar, donde se trabajaba en uno de los carriles de esta vía, que suele ser muy transitada en horas pico.

El cierre se aplica, de 09:00 a 15:00, hasta el próximo lunes 9 de marzo, según confirmó a EXPRESO el Municipio de Guayaquil.

Los conductores pueden tomar vías alternas, como el puente que une el sector de Sauces (norte de Guayaquil) con Samborondón, para evitar contratiempos.

Cierres nocturnos en el puente de la Unidad Nacional

Cerca de este punto, en el complejo de puentes de la Unidad Nacional, se realiza hasta el próximo miércoles 11 de marzo cierres nocturnos por obras.

Los trabajos se ejecutan de 21:00 a 05:00 y consisten en el mantenimiento de los viaductos.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) indicó que los vehículos pesados deberán circular por el Puente Alterno Norte (PAN).

